Motagua y Marathón quieren su fichaje: Así está la situación de Carlos "Chuy" Pérez

El Progreso, Honduras.- Carlos 'Chuy' Pérez fue una de las revelaciones del Torneo Apertura 2025. El habilidoso centrocampista hondureño deslumbró con el Platense y dejó buenas sensaciones en la Liga Nacional de Honduras, pero su futuro en 2026 será en otro equipo. 'Chuy' Pérez jugó a préstamo en el Tiburón y ahora le ha tocado regresar al Honduras Progreso de Segunda División, club dueño de su ficha, para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, no se quedará en el equipo de la Perla del Ulúa y ya hay varios interesados.

Así lo ha dado a conocer el presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, quien revela detalles de los equipos que buscan el fichaje de Carlos Pérez tanto en el fútbol hondureño como en el extranjero. Además, agradeció al Platense por lo bien que lo hizo con Carlos Pérez. Nazar aseguró que en los próximos días se conocerá el destino del futbolista que fue protagonista en el regreso del Platense a la máxima categoría. "'Chuy' está entrenando bajo el régimen del equipo porque tiene contrato, pero tanto el profesor (Rommel Salgado) como yo tenemos claro que al jugador después del torneo que hizo en Primera División no se le pueda truncar la oportunidad de Primera División por lo que a finales de esta semana se va a decidir y se va a cerrar el acuerdo a qué equipo se va Carlos Pérez". El presidente progreseño confesó que Motagua y Marathón son dos de los clubes que lo quieren. "Hay varios equipos importantes pujando por él, Motagua y Marathón ya lo hicieron público su interés y hay varios más interesados, pero no me gustaría hacerlo público sino hasta que ya haya un acuerdo con alguno de los equipos". También reveló que "hay un equipo de Costa Rica que ha mostrado interés en él y los demás equipos del ámbito nacional, equipos grandes. Es importante destacar y agradecer al Platense el buen trato al jugador, la oportunidad y el buen manejo para que el jugador lograra alcanzar esta notoriedad que hoy tiene".

¿Cuánto vale la ficha de "Chuy" Pérez

Elías Nazar desmintió que la cláusula de Carlos 'Chuy' Pérez sea muy alta. "Todo lo que se habla es especulación, esos son acuerdos privados entre los clubes que no tienen porque salir a la luz pública, pero sí le puedo decir que vi en algunos medios que Motagua estaba apunto de pagar 4 millones de lempiras, todo eso es falso, esos números no se dan en nuestra liga".

El volante de 25 años mencionó días atrás que es aficionado del Marathón, algo que podría ser un estímulo para la decisión de su futuro, aunque Nazar no lo ve así. "Fíjese que yo vi la entrevista y él no dice que es full Marathón, él dice que de pequeño era Marathón, que era seguidor de Marathón y que admiraba mucho a Mauricio Sabillón, jugador que todos los que hemos estado en el fútbol recordamos por los buenos partidos en la Selección Nacional y en Marathón, pero lo más importante es lo que dice después, que él es un profesional dedicado a esto y que va a defender a la institución que le toque representar de la mejor manera, ya sea Marathón u otro equipo de la Primera División". De paso, Elías descartó la posibilidad de que el jugador regrese al Plantese. "Sí, está descartado el tema del Platense ya que los ofrecimientos que ha tenido son bastante difíciles de cumplir para otros equipos". No quiso revelar el nombre del club de Costa Rica que está interesado en Carlos Pérez, pero sí dijo que es uno grande. "Es uno de los equipos grandes, pero son conversaciones que se deben mantener privadas hasta que se de, usted sabe que el jugador solo va a poder ir a uno de los equipos y hay que ser respetuoso del interés de los otros equipos".

