Boca quiere romper el mercado, nuevo club de Balotelli y el futuro de Rashford

Boca Juniors prepara un movimiento sorpresa en el mercado, equipo brasileño quiere llevarse a Casemiro

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 16:17
Los últimos movimientos que se han dado en el mercado de fichajes invernal.

 Fotos: Cortesía
El veterano delantero Radamel Falcao García concretó su regreso a Millonarios de Bogotá, apenas medio año después de haberse desvinculado de la institución. Cabe recordar que "El Tigre" se unió originalmente al conjunto embajador a mitad de 2024, pero abandonó las filas del club en julio anterior al no lograr un acuerdo para la extensión de contrato.
Deco, director deportivo en el Barça, confirmó nuevo fichaje: "Joao Cancelo se unirá con nosotros. El acuerdo está por suceder", dijo el directivo.
Dayot Upamecano y el Bayern Múnich llegaron a un acuerdo para extender el contrato del defensor francés que era pretendido por el Barcelona.

Según medios internacionales, Semenyo disputó su último partido con el Bournemouth tras su inminente fichaje con el Manchester City.
Umar Sadiq está cerca de cerrar las negociaciones y fichar por el Valencia en la liga española.
El mediocampista francés, Mattéo Guendouzi, abandonará el fútbol italiano para emprender una nueva etapa en Turquía con el Fenerbahçe. El movimiento se ha cerrado tras un acuerdo entre ambos clubes por una cifra de 28 millones de euros fijos, a los que podrían sumarse otros 2 millones en variables.
La AS Roma ya ha tomado medidas respecto al atacante italiano. No obstante, Gasperini persiste en su intención de incorporar un nuevo delantero, manteniendo al goleador de 25 años como su opción predilecta.
El defensor del AC Milan, Fikayo Tomori, está muy cerca de sellar la renovación de su contrato tras varias semanas de incertidumbre. Pese a haber despertado el interés de diversos equipos de la Premier League, el central ha optado por la continuidad en Italia.
El Manchester United está dispuesto a desembolsar cerca de 90 millones de euros por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Con esta ofensiva económica, los "Red Devils" buscan adelantarse a competidores de peso como Liverpool, Manchester City, Tottenham y Bayern Múnich, quienes también siguen de cerca al jugador.
Con la salida de Rubén Amorim en el banco del Manchester United, el futuro de Marcus Rashford podría cambiar, pues se habla que el conjunto inglés se plantearía aceptar su salida del equipo una vez termine su cesión en el Barcelona.
El italiano, Mario Balotelli, continuará jugando y su próximo destino estaría en Dubai con el Al-Ittifaq.
En la búsqueda de un nuevo director técnico, Manchester United habría consultado por los servicios de Simone Inzaghi, pero el italiano se habría decidido por el Al Hilal, su actual equipo.
Leon Goretzka termina contrato con Bayer Múnich en seis meses, por lo que equipos como el Atlético de Madrid y Barcelona, están trabajando en la negociación como agente libre del alemán.
El Palmeiras ha puesto la mira en Casemiro, mediocampista 'red', y ya ha manifestado su interés en ofrecerle un contrato por dos temporadas en caso de que no renueve con el club inglés
La renovación de Serge Gnabry con el Bayern de Múnich está prácticamente cerrada. Se espera que el nuevo vínculo se extienda hasta junio de 2028, ya que ambas partes se encuentran actualmente definiendo los últimos detalles del contrato.
Según Corriere dello Sport, "Boca Juniors, a través de su presidente, Juan Román Riquelme, profundizó contactos para la contratación de Marco Verratti, que decidió salir de Qatar. Las conversaciones son iniciales aunque el futbolista abrió margen para seguir negociando a la espera de una oferta contractual formal".
Erik ten Hag es nuevo entrenador del FC Twente. El estratega vuelve a la liga de Países Bajos donde dirigió al Ajax.
