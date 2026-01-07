Boca quiere romper el mercado, nuevo club de Balotelli y el futuro de Rashford

El veterano delantero Radamel Falcao García concretó su regreso a Millonarios de Bogotá, apenas medio año después de haberse desvinculado de la institución. Cabe recordar que "El Tigre" se unió originalmente al conjunto embajador a mitad de 2024, pero abandonó las filas del club en julio anterior al no lograr un acuerdo para la extensión de contrato.