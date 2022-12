Un club pagaría la cláusula de 120 millones por Enzo Fernández y el Benfica ya busca reemplazo

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Las actuaciones de Enzo Fernández en el Mundial no pasaron desapercibidas. Varios clubes de la Premier League estarían dispuestos a depositar los 120 millones de su cláusula. Por ello, el Benfica se habría resignado a perder al talentoso futbolista argentino.

Por esto, el Benfica prepara un plan B y ya tiene un posible reemplazo. Según el diario Estadio Deportivo, el Glorioso estaría interesado en Guido Rodríguez para suplir la baja de Enzo.

El mediocentro actualmente milita en el Betis y el club español pretendería una cifra aproximada de 28 millones de euros.

Pese a todo el revuelo causado, Fernández se mantiene tranquilo y asegura estar centrado en la segunda parte de la temporada con las Águilas.

Ahora no sé nada, de eso se está encargando mi representante. No me quiero meter en el tema. Estoy enfocado en Benfica, que dentro de pocos días tenemos un partido importante”, aseguró.