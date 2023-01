David Guion, DT del Burdeos, explota contra Alberth Elis: “Debería irse”

Desde la llegada del entrenador galo, el jugador catracho ha perdido regularidad en el Girondins. Elis no ha sido titular indiscutible durante la temporada aunque siempre forma parte de las convocatorias.

Al ser consultado sobre la posible salida de Alberth, el empresario fue contundente. “No, aún no está del todo contemplada, ni siquiera si los clubes están interesados en él, y no es ningún secreto que él quiere irse” respondió.

No obstante, al entrenador del Burdeos, David Guion, no le sentaron bien las intenciones del atacante de la selección hondureña. El estratega exteriorizó su deseo de prescindir de los servicios del veloz delantero.

“Elis debería dejarnos. Necesito un banco impactante y me encuentro que últimamente no lo es. En Le Havre (0-1), muevo líneas, no impactó. Contra Sochaux (2-1) tampoco”, aseguró el estratega de 55 años.

Guion enfatizó en que le otorgó oportunidades al jugador de manera regular, pero que la situación es difícil por su deseo de irse.

“Él mismo lo dice, se quiere ir, él lo solicitó. Es muy difícil para el proyecto colectivo. Él está en el grupo, lo convoco regularmente porque espero que nos de algo, pero también sé que tiene que irse”, añadió.