“Droopy” Gómez sufre accidente automovilístico mientras regresaba del entreno de Motagua

El jugador argentino de Motagua se movilizaba junto a tres personas más, incluido Emilio Izaguirre Jr

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 20:52
Rodrigo Gómez sufrió el accidente la tarde de este 18 de febrero cuando volvía del entreno.

Foto: Cortesía redes Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- El futbolista de Motagua, Rodrigo “Droopy” Gómez, tuvo un accidente automovilístico este 18 de febrero mientras regresaba del entrenamiento del club hacia su residencia en la capital de la nación.

El argentino conducía su vehículo y transportaba tres personas más, incluido el hijo de Emilio Izaguirre y actual jugador azul, Emilio Izaguirre Jr.

El equipo de prensa de Motagua informó la noche de este 18 de febrero: “Les informo que hace unas horas mientras regresaban del entrenamiento del club, un vehículo pesado le quitó el derecho de vía al automotor conducido por Rodrigo 'Droopy' Gómez, provocando un accidente de tránsito”.

“Gómez era acompañado por sus compañeros Emilio Izaguirre Jr, Luis Garibaldi y Fredy Díaz”, añadieron.

Así quedó el auto que conducía el jugador de Motagua.

(Foto: Cortesía redes)

Finalmente precisaron que “afortunadamente solo hubo daños materiales y todos los integrantes del club están en óptimas condiciones”.

El 10 del conjunto azul manejaba una camioneta gris sin placas y tras el accidente, el costado izquierdo del motor quedó fuertemente golpeado. Motagua realiza sus entrenamientos en el sector de Amarateca donde está su sede.

Motagua se prepara para enfrentar este domingo a Olimpia en el clásico nacional, encuentro que se disputará el domingo 22 de febrero a las 6:00 p.m. en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Lo dirigidos por el español Javier López actualmente son segundos en la tabla con nueve puntos en cinco jornadas, mientras Olimpia es cuarto con ocho unidades; Real España es el líder con 14 puntos.

Afortunadamente solo hubo daños en el vehículo.

(Foto: Cortesía redes)

.

