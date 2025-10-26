Rafael Villeda pide respeto y una fiesta en paz para recibir a Alajuelense

Tegucigalpa, Honduras.- Entre el buen presente deportivo y el llamado a la afición tras los incidentes vividos en Costa Rica, Rafael Villeda, presidente del Olimpia, envió un mensaje de confianza, responsabilidad y orgullo por el rendimiento del equipo merengue en la previa del clásico nacional ante Real España. Tras los actos de violencia sufridos por el club en Alajuela, Rafael Villeda aprovechó para enviar un mensaje directo a la afición olimpista: “Que sea una verdadera fiesta en el Estadio Nacional. Tenemos una afición importante y respetuosa. Apoyemos los 90 minutos, pero respetando al rival. Si llega afición de Alajuela, hay que recibirla como lo caracteriza al fútbol hondureño”, expresó.

Villeda se mostró satisfecho con el nivel del Olimpia en esta parte del año. “Estamos en semifinales del torneo centroamericano y en primer lugar del torneo nacional. A pesar del desgaste por competir en dos torneos, los resultados se están dando como lo planificamos”, afirmó.

Sobre la cercanía del cruce internacional ante Alajuelense por la Copa Centroamericana, Villeda no evitó el análisis y está seguro que “con nuestra gente esperamos que las cosas salgan como se han planificado. Confiamos en los jugadores, en el cuerpo técnico y en el trabajo que se viene haciendo”, expresó.

El presidente también reconoció que existen metas pendientes, como conquistar la Copa Centroamericana, un título que considera una deuda con la afición. “No habíamos podido avanzar en los últimos dos años y teníamos esa espina. Ahora estamos cerca de la final y queremos que el jueves, con el apoyo de nuestra gente, podamos sellar la clasificación”, señaló.

LO QUE DIJO

Viene a ver este Olimpia, a su amado Olimpia en este partido importante como clásico. Sí, la verdad que contento de tener la oportunidad de poder asistir hoy aquí al Nacional, creo que va a ser un muy buen partido, pues dos equipos que pasan por buen momento, así es que esperamos que sea una fiesta y que gane el mejor.

¿Cómo ha visto a este Olimpia en este segundo semestre del año? ¿Viene dulce con los resultados? Contento porque se está compitiendo bien, estamos en semifinales del torneo centroamericano y pues en el primer lugar en el torneo nacional, a pesar de estar compitiendo en dos torneos que obviamente hay un desgaste más fuerte en comparación a los otros siete equipos, pero creo que estamos muy contentos porque los resultados hasta el momento se van dando de acuerdo a lo planificado. Presidente, en ese punto de la liga Centroamericana es contra Real España que también le están peleando llegar a la final, ¿No valoraron ustedes pedir un cambio de fecha por los partidos importantes que enfrentan ambas instituciones? No, bueno, la verdad que se programó ya el calendario y ni modo, tocaba encararlo así como está, pero bueno, esperamos de que, reitero que sea un buen partido, yo creo que al igual que nosotros entiendo de que ellos también harán algunas rotaciones por la prioridad que le han dado al torneo internacional, pero bueno, siempre creo que ambos planteles cuentan con muy buenos jugadores y estoy seguro que será un buen partido. Sería bonita una final de dos equipos hondureños, digo, por el bien de fútbol, la motivación también que llegaría al tema de selección nacional. Claro, definitivamente, yo creo que sería un mes entre octubre y noviembre muy importante para el fútbol hondureño, que pudiéramos lograr la gran final entre dos equipos hondureños en el torneo centroamericano y lógicamente que nuestra selección nacional pudiera también lograr esa clasificación al mundial ahora mismo en noviembre.