Rafael Villeda califica el rendimiento de Olimpia en la Copa Centroamericana, ¿llegará Alberth Elis?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La dura derrota de Olimpia ha retumbado hasta la directiva del Rey de Copas, que no ve con buenos ojos si el león vuelve a quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Centroamericana .

¿Cómo analiza la dura derrota ante Águila?

La verdad es que no fue una buena noche, desgraciadamente no se puso concretar pocas oportunidades, el portero de Águila tuvo una excelente participación en esas acciones, pero, en general el rendimiento no fue lo que deseábamos, todavía tenemos la posibilidad el próximo jueves en nuestra cancha, en nuestro estadio, esperamos contar con el respaldo de la afición para poder tener ese resultado que nos dé la clasificación.

Hay que recordar que nosotros dependemos de nosotros mismos y el equipo en momentos difíciles siempre ha logrado sacar la cara y estamos muy confiados en el trabajo que se ha venido haciendo dará sus frutos el próximo jueves.

¿Es de preocuparse debido a los últimos resultados negativos?

Siempre dijimos que es un mes difícil a raíz que son diez partidos en un mes, es una maratón de juegos, no es fácil poder obtener resultados positivos en todos los partidos, la prioridad es el torneo internacional en el mes de agosto, esperamos que el próximo jueves las cosas se puedan revertir.