La Ultra Fiel prendió el clásico: bengalas, cánticos y pasión en el Chelato Uclés

Con humo, bombos, bengalas y cánticos que retumbaron en cada rincón del estadio Chelato Uclés, la Ultra Fiel dijo presente horas antes del clásico entre Olimpia y Real España.

  • 26 de octubre de 2025 a las 15:47
1 de 15

Entre humo, cohetes y cánticos, la afición alba marcó el inicio del clásico contra el Real España en el Chelato Uclés.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
2 de 15

Aficionados de los Leones comenzaron a llegar a las calles del estadio nacional para vivir un partido emocionante.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
3 de 15

Entre cánticos y saltos, los hinchas marcaron el inicio del ambiente para una nueva jornada de Liga Nacional.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
4 de 15

La Ultra Fiel entonó su tradicional “Olimpia de mi vida” al ingresar al recinto deportivo.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
5 de 15

Las calles de se inundaron de hinchas del Olimpia que entre banderas, cánticos y pancartas anunciaban su llegada al recinto deportivo.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
6 de 15

El partido entre Olimpia y Real España inicia a las 5:15 pm

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
7 de 15

El humo blanco cubrió parte de las calles mientras la barra alentaba sin pausa al equipo albo.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
8 de 15

El color y el sonido de la Ultra Fiel se hicieron sentir horas antes de iniciar el encuentro.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
9 de 15

El sonido de los bombos retumbó en los alrededores del estadio haciéndose sentir la presencia de la barra que siempre acompaña al equipo merengue.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
10 de 15

Este aficionado tiene marcado permanentemente en la espalda su amor por el el Albo.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
11 de 15

La fiesta comenzó en las afueras del estadio para un partido a la altura como el clásico entre Leones y Aurinegros.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
12 de 15

Con banderas extendidas, los aficionados comenzaron a corear en apoyo al León desde el sector norte.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
13 de 15

Este aficionado no pudo ocultar su pasión por el club mientras entonaban canciones.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
14 de 15

Desde la calle hasta las tribunas, los seguidores merengues no dejaron de alentar un solo minuto.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
15 de 15

El ambiente está montado, los aficionados siguen llegando al estadio con boletos en mano y todo parece indicar que se vivirá una fiesta futbolística en Chelato Uclés.

 Foto: Emilio Flores / El Heraldo
