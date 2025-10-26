La Ultra Fiel prendió el clásico: bengalas, cánticos y pasión en el Chelato Uclés

Entre humo, cohetes y cánticos, la afición alba marcó el inicio del clásico contra el Real España en el Chelato Uclés.
Aficionados de los Leones comenzaron a llegar a las calles del estadio nacional para vivir un partido emocionante.
Entre cánticos y saltos, los hinchas marcaron el inicio del ambiente para una nueva jornada de Liga Nacional.
La Ultra Fiel entonó su tradicional “Olimpia de mi vida” al ingresar al recinto deportivo.
Las calles de se inundaron de hinchas del Olimpia que entre banderas, cánticos y pancartas anunciaban su llegada al recinto deportivo.
El partido entre Olimpia y Real España inicia a las 5:15 pm
El humo blanco cubrió parte de las calles mientras la barra alentaba sin pausa al equipo albo.
El color y el sonido de la Ultra Fiel se hicieron sentir horas antes de iniciar el encuentro.
El sonido de los bombos retumbó en los alrededores del estadio haciéndose sentir la presencia de la barra que siempre acompaña al equipo merengue.
Este aficionado tiene marcado permanentemente en la espalda su amor por el el Albo.
La fiesta comenzó en las afueras del estadio para un partido a la altura como el clásico entre Leones y Aurinegros.
Con banderas extendidas, los aficionados comenzaron a corear en apoyo al León desde el sector norte.
Este aficionado no pudo ocultar su pasión por el club mientras entonaban canciones.
Desde la calle hasta las tribunas, los seguidores merengues no dejaron de alentar un solo minuto.
El ambiente está montado, los aficionados siguen llegando al estadio con boletos en mano y todo parece indicar que se vivirá una fiesta futbolística en Chelato Uclés.