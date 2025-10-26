  1. Inicio
Lindas chicas, Chucky merengue y gran gesto de jugadores: Ambiente en el Olimpia vs Real España

Este es el ambientazo que se vive previo al clásico entre Olimpia vs Real España en Tegucigalpa

  • 26 de octubre de 2025 a las 16:17
Lindas chicas, Chucky merengue y gran gesto de jugadores: Ambiente en el Olimpia vs Real España
Olimpia y Real España se enfrentan esta tarde por la jornada 16 de Liga Nacional. Las mejores postales que dejó la previa del partido.

Fotos: Marvin Salgado y Emilio Flores.
Olimpia se instaló desde tempranas horas en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

Los Albos quieren dar un duro golpe ante Real España en la recta final de las vueltas regulares del torneo Apertura 2025.

Eduardo Espinel y sus jugadores fueron recibidos por el famoso muñeco de "Chucky".
Este aficionado es el dueño del muñeco que sorprendió en la previa del Olimpia vs Real España.

El lindo gesto de jugadores del Olimpia con pequeños hinchas que los esperaban en su llegada al Nacional.

La Ultra Fiel, barra organizada del Olimpia, montó su show en la llegada al recinto capitalino.

Cientos de aficionados llegaron alentando al Olimpia con canticos y al ritmo de la percusión.

Real España llega con la ilusión de poder sumar 3 importantes puntos de visita ante el líder del campeonato.

Una de las curiosidades es que una grúa de 90 toneladas se instaló en el Estadio Nacional para levantar el moderno techo en sol centro.
Así se ve una de las vigas ya instaladas. En los próximos días se le verá una nueva cara al recinto.

Una buena afluencia de aficionados se reporta a pocos minutos del pitazo inicial.

Las lindas chicas no pueden faltar en este tipo de encuentros. Ellas se robaron las miradas al llegar bien identificadas con su camiseta de Olimpia.

Otra de las preciosuras merengues que llegaron a apoyar a su equipo esta tarde.

Familias completas llegaron al estadio Nacional de Tegucigalpa.

El partido entre Olimpia y Real España arranca a partir de las 5:15 PM.

