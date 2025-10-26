Comienzan a instalar techo en el Estadio Nacional: así quedará tras la remodelación

Este domingo 26 de octubre inició la instalación del techo en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Condepor mostró una maqueta de cómo quedarán las obras y la nueva cara que tendrá el recinto capitalino.
"Este domingo inició el proceso de instalación de las vigas que servirán de base al nuevo techo que cubrirá el sector de sol centro del estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa", informó Condepor.
En vista que este domingo se juega el Olimpia vs Real España, las obras se reanudarán mañana a primera hora para luego instalar la membrana o techo sobre la estructura deportiva, acotó Condepor.
El Nacional tiene en marcha varios proyectos, como la construcción de un centro comercial y la instalación de 5,600 butacas bajo un moderno techo.
El centro comercial será de dos niveles y contará con al menos 50 cubículos de entre 20 y 30 metros cuadrados cada uno. Dicho centro comercial bajo las graderías de sol.
Condepor compartió las fotos de las obras este domingo, aunque de momento no se ha anunciado cuándo concluirán todas las obras en el recinto capitalino.
El techo del Estadio Nacional Chelato Uclés tendrá 133 metros de longitud, cubrirá toda la nueva gradería de sol centro y dará mayor comodidad y experiencia a todos los aficionados.
Esta es la maqueta de cómo quedará el sector de sol centro con la instalación de su nuevo techado, mismo que deberá tener el mismo costo para los aficionados.
Así sería la panorámica que tendría el Estadio Nacional Chelato Uclés con la instalación de su nuevo techado en el sector de sol centro.
"La inversión es de 123 millones aproximados en ambas obras, esto traerá muchos beneficios no solo a las personas que aman el fútbol, también a todos los ciudadanos porque el centro comercial estará disponible al público todos los días, la gente podrá ingresar a la pista del estadio, tomarse fotos", dijo en su momento Mario Moncada, titular de Condepor.