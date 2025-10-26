Olimpia en un apretado partido derrota a un Real España que no aprovechó sus oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia derrotó 2-1 al Real España por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Nacional.
Min. 90 - Gooooooooooool del Real España goooooooooool de Gustavo Moura que aprovechó un penal errado por Brayan Moya luego de que Menjívar lo tapara, el balón pega en el poste y el brasileño de cabeza la manda al fondo. El portero fue amonestado por reclamos.
Min. 89 - Falta dentro del área contra Darlin Mencía de Clinton Bennett y el árbitro sanciona penal.
Min. 86 - Cambio por el Olimpia, sale Edwin Lobo ingresa Josman Figueroa.
Min. 84 - Bombazo desde fuera del área de Kevin Guity y Luis López se luce para mandar el balón para el tiro de esquina.
Min. 81 - Amonestado Franklin Flores al bajarse a Jorge Benguché cuando se iba al ataque
Min. 75 - Más cambios para el Olimpia, Dereck Moncada y Maynor Arzú se retiran Jorge Benguché y Kevin Guity
Min. 71 - Sale del terreno de las acciones Nixon Cruz y en su lugar entra Franklin Flores.
Min. 70 - Se salva el Olimpia, cabezazo de Nixon Cruz que pasa cerca de portería, Menjívar solo la quedó viendo.
Min. 68 - Goooooooool del Olimpia goooooooool de Yustin Arboleda luego de patear el penal, Luis "Buba" López logra tapar pero el rebote le queda y está vez no perdonó.
Min. 66 - Falta dentro del área de Daniel Aparicio sobre Maynor Arzú. ¡Penal para el Olimpia! El defensor fue amonestado.
Min. 66 - Sale Maylor Núñez y en su lugar ingresa Brayan Moya por el Real España.
Min. 64 - Se retiran Kevin López y Jerry Bengtson por el Olimpia ingresan José Mario Pinto y Yustin Arboleda.
Min. 61 - Tarjeta amarilla para Maynor Arzú por cortar ataque cuando Darixon Vuelto se escapaba solo al ataque.
Min. 60 - Amonestado Nixon Cruz por codazo contra Edwin Lobo.
Min. 58 - Ingresa Darixon Vuelto y Jack Jean-Baptiste, se retiran Ángel Girón y Afronit Tatum por el Real España.
Min. 54 - Se salva el Olimpia, pase de Carlo Mejía a Nixon Cruz filtrado por la banda izquierda que centró a Gustavo Moura que de taco lanzó a portería y Menjívar de manera milagrosa tapa
Min. 46 - Finalmente no pudo ingresar Devron García, en su lugar ingresó Daniel Aparicio por el Real España
Min. 40 - Se detiende el partido. Fuerte encontronazo entre Jerry Bengtson y Devron García. El defensor del Real España termina afectado de su cabeza.
Min. 38 - Amonestado Kevin López por fuertes reclamos al árbitro y éste no lo perdona.
Min. 37 - Roberto Osorto recibe solo en el área tras pase de Nixon Cruz, pero su derechazo se fue arriba.
Min. 32 - Se salva el Olimpia, tiro de esquina de Osorto y llega Decas de cabeza para estrellar el balón en el poste.
Min. 17 - Goooooooooooool del Olimpia gooooooooool de Kevin López de cabeza tras un centro de Jerry Bengtson. Terribe lo de Maylor Núñez, le dejó solo todo el espacio.
Min. 7 - Cerca del gol el Real España. Centro desde la izquierda por medio de Darlin Mencía y cuando parecía que cerraba Gustavo Moura, apareció Emanuel Hernández para enviarla al tiro de esquina.
Min. 6 - Tiro de esquina a favor del Olimpia, al final no se aprovechó por los locales.
INICIÓ EL PARTIDO EN LA CANCHA DEL ESTADIO NACIONAL
4:40 PM - Salen al terreno de las acciones los jugadores de ambos equipos a realizar los trabajos de calentamiento previo al partido.
4:10 PM - Seguido llegan los futbolistas del Real España al estadio Nacional desde el hotel donde han estado concentrados.
4:05 PM - Llega el autobús que traslada a los jugadores del Olimpia al escenario deportivo de esta tarde noche en Tegucigalpa.
4:00 PM - INICIAMOS RELATANDO LOS MEJORES MOMENTOS DEL CLÁSICO ENTRE EL OLIMPIA Y REAL ESPAÑA
El equipo que comanda Eduardo Espinel llega con la racha de diez partidos sin perder tanto como en lo local y por la Copa Centroamericana.
Mientras que el Real España de Jeaustin Campos llega con seis juegos al hilo sin caer en general, y ocho contanto los dos torneos. Hay que recordar que estos dos clubes son los dos representantes que todavía tiene Honduras por la Concacaf.
Alineaciones
Olimpia: 1. Edrick Menjívar, 44. Edwin Lobo, 2. Emanuel Hernández, 40. Clinton Bennett, 31. Carlos Sánchez, 23. Jorge Álvarez, 14. Marcos Montiel, 34. Kevin López, 12. Maynor Arzú, 70. Dereck Moncada y 27. Jerry Bengtson.
Real España: 22. Luis López, 2. Maylor Núñez, 44. Afronit Tatum, 6. Devron García, 17. Wesly Decas, 56. Darlin Mencía, 27. Ángel Girón, 36. Roberto Osorto, 28. Carlos Mejía, 12. Nixon Cruz y 11. Gustavo Moura.
Hora y canal dónde ver partido ONLINE
Hora: 5:15 PM
Canal: Deportes TVC
Árbitro: Jefferson Escobar