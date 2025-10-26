Olimpia en un apretado partido derrota a un Real España que no aprovechó sus oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia derrotó 2-1 al Real España por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga Nacional en la cancha del estadio Nacional.

Min. 90 - Gooooooooooool del Real España goooooooooool de Gustavo Moura que aprovechó un penal errado por Brayan Moya luego de que Menjívar lo tapara, el balón pega en el poste y el brasileño de cabeza la manda al fondo. El portero fue amonestado por reclamos.

Min. 89 - Falta dentro del área contra Darlin Mencía de Clinton Bennett y el árbitro sanciona penal.

Min. 86 - Cambio por el Olimpia, sale Edwin Lobo ingresa Josman Figueroa.

Min. 84 - Bombazo desde fuera del área de Kevin Guity y Luis López se luce para mandar el balón para el tiro de esquina.

Min. 81 - Amonestado Franklin Flores al bajarse a Jorge Benguché cuando se iba al ataque

Min. 75 - Más cambios para el Olimpia, Dereck Moncada y Maynor Arzú se retiran Jorge Benguché y Kevin Guity

Min. 71 - Sale del terreno de las acciones Nixon Cruz y en su lugar entra Franklin Flores.

Min. 70 - Se salva el Olimpia, cabezazo de Nixon Cruz que pasa cerca de portería, Menjívar solo la quedó viendo.

Min. 68 - Goooooooool del Olimpia goooooooool de Yustin Arboleda luego de patear el penal, Luis "Buba" López logra tapar pero el rebote le queda y está vez no perdonó.