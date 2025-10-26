Olancho FC y Génesis PN terminaron tablas en electrizante partido de Liga Nacional

Juticalpa, Honduras.- Olancho FC y Génesis PN protagonizaron un vibrante empate 2-2 en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, en un duelo cargado de emociones, giros inesperados y goles sobre el cierre. El conjunto olanchano buscaba mantenerse firme en la pelea por los primeros lugares, mientras que los de La Paz llegaban urgidos de puntos para escapar de la parte baja de la tabla.

El primer tiempo mostró a un Olancho FC dominante en la posesión, pero con dificultades para romper la defensa visitante. Sin embargo, el uruguayo Rodrigo de Olivera apareció al minuto 38 para abrir el marcador con una excelente definición dentro del área, cerrando la pinza con la pierna derecha tras una jugada bien elaborada por el costado. Ese tanto reflejó el control de los “potros”, que se fueron al descanso con ventaja mínima.

En la segunda mitad, Génesis PN salió con otro ímpetu y encontró recompensa a su insistencia. Edwin Maldonado, con un derechazo magistral en el minuto 62, empató el encuentro tras un tiro libre que superó la barrera y dejó sin reacción al portero local. El gol devolvió la confianza al equipo visitante, que empezó a presionar en busca de la remontada.

Cuando el reloj marcaba el tiempo de descuento, el partido se volvió una montaña rusa de emociones. En el 90+3, Jeffry Miranda sorprendió a todos con un golazo de “globito”, aprovechando que el arquero de Olancho estaba adelantado para colocar el 2-1 a favor de Génesis PN. Los visitantes celebraban un triunfo que parecía histórico.

Pero el fútbol siempre tiene espacio para la épica, y Carlos Small, el delantero panameño, se vistió de héroe para rescatar un punto en el último suspiro. En el 90+5, aprovechó un balón suelto en el área para decretar el 2-2 definitivo, desatando la algarabía de la afición olanchana que no dejó de apoyar hasta el final.

Con este resultado, Olancho FC llega a 21 puntos y sigue en la zona alta, aunque cede terreno frente a sus rivales directos. Por su parte, Génesis PN sumó su octavo encuentro sin ganar, alcanzando nueve unidades en la tabla, apenas cuatro por encima del colista Victoria, en una racha que preocupa pero que deja señales de mejora por la entrega mostrada en Olancho.