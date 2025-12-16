¿Se jugará 24 y 25 de diciembre? Liga Nacional confirma fechas de los partidos de triangulares

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional de Honduras no se anduvo por las ramas y afirmó que los partidos de la triangular del Apertura 2025 se jugarán el 24 y 25 de diciembre tal y como la primera división lo tiene estipulado. El abogado dejó claro que si un club quiere cambio de fecha, deberá de hacerlo con una antesala de cinco días para que la misma sea aceptada por la junta directiva de la primera división hondureña.

"Está programado para jugarse el 24 de diciembre y hasta el día de hoy no tenemos ningún cambio, 24 y 25 se jugará. Como le digo, ningún club ha pedido cambio hasta este martes", enfatizó el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera. "Para cambiar de día los clubes deberán de presentar el cambio con cinco días de anticipación. La Liga Nacional tiene confirmados los días, cambio es que los clubes no han solicitado, por lo que para nosotros se sostiene. El torneo no se para; la última jornada no la hemos definido todavía", dijo. Los partidos que están pactados para esas fechas que han generado polémicas por ser en plena Navidad son: Real España vs Motagua el 24 de diciembre y Olancho FC vs Platense el 25, ambos para las 7:00 de la noche. También se refirió a las críticas que ha tenido el formato. "El nuevo formato a algunos les va a gustar, a otros no, a unos les genera incomodidad y a otros no, lo cierto es que cuando nosotros hicimos el análisis en la Liga Nacional nos dimos cuenta que del quinto al sexto, esos iban con el primer lugar y no tenían oportunidades en ese esquema de jugar el mejor con el último y el segundo con el penúltimo, entonces al final no llegaba afición y era déficit para los clubes y no tenía ninguna importancia".