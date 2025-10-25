Olimpia vs Real España EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY por Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia, dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, apostará por alejarse de su escolta más cercano, Marathón, quien ya ganó su compromiso por la jornada 16 del torneo Apertura, en la cual se juegan los clásicos. Olimpia se enfrentará este domingo al Real España del costarricense Jeaustin Campos, que llega de igualar ante Xelajú por las semifinales por la Copa Centroamericana.

Los dirigidos por Espinel, líderes con 31 puntos, vienen de empatar el jueves 1-1 con Alajuelense en el partido de ida de las semifinales de la Copa Concacaf. Real España ocupa la tercera casilla con 22 unidades. En el choque de la primera vuelta estos equipos no se hicieron daño y terminaron igualando sin goles.

Marathón es segundo en la clasificación con 30 puntos, mientras que Motagua suma 19 y es sexto en la tabla. La jornada se completará el domingo con el partido entre los locales del Olancho y Génesis. Los 'Potros' ha escalado hasta la cuarta casilla, con 21 enteros, mientras que Génesis ha caído a la décima, con nueve. De los once equipos que compiten en el Apertura, Platense descansará en la jornada 16.

Hora y canal dónde ver partido