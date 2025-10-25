  1. Inicio
Rubia roba miradas, tristeza de Motagua tras ser "rematado" por Marathón y seleccionado preocupa

Los Verdolagas se quedaron con un importante triunfo que los deja cerca de la cima del Apertura 2025 de Liga Nacional; estas son las mejores postales que dejó el partido

  • 25 de octubre de 2025 a las 15:37
1 de 23

Te mostramos las mejores postales que dejó el triunfo de Marathón en el clásico de las "Emes" ante Motagua por la jornada 16 de Liga Nacional.

Fotos: Neptali Romero y Mauricio Ayala.
2 de 23

Las bellas chicas no pueden faltar y siempre engalanan este tipo de encuentro del fútbol hondureño.

3 de 23

Los instrumentos que utilizó la barra del Marathón para alentar a su equipo ante el Ciclón Azul.

4 de 23

Estas bellas edecanes llegaron a trabajar, pero eso no fue impedimento para robar miradas.

5 de 23

Javier Arriaga fue baja para Marathón en este partido y se hizo acompañar de Victor Berrios, exjugador del Monstruo Verde.

6 de 23

Otra de las princesas que fueron captadas por el lente de EL HERALDO.

7 de 23

Fue una completa pasarela el Yankel Rosenthal para el clásico de las "Emes".
8 de 23

Jerarcas de Marathón se aseguraron de que todo estuviera listo previo al pitazo inicial.

9 de 23

Este fue el 11 titular de Marathón en el partido: César Samudio; Henry Figueroa, Javier Rivera, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Damin Ramírez, Alexy Vega, José Aguilera, Samuel Elvir, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo.
10 de 23

Así salió Motagua: 22. Luis Ortiz, 6. Ricky Zapata, 4. Luis Vega, 2. Sebastián Cardozo, 26. Luis Santamaría, 12. Raúl Marcelo Santos, 8. Denis Meléndez, 17. Clever Portillo, 7. Jorge Serrano, 10. Rodrigo Gómez y 29. Jhon Clever Oliveira Da Silva.
11 de 23

Román Rubilio Castillo saludó a sus excompañeros de Motagua, que hoy enfrentó vistiendo la camiseta del Marathón.

12 de 23

El partido entre Marathón y Motagua arrancó a las 3:00 PM y comenzó con ocasiones claras de gol para ambos lados.

13 de 23

Nicolás Messiniti no hizo esperar mucho a su afición y puso el primer gol del partido. El romperedes aprovechó un centro de Isaac Castillo, que fue peinado por Cardozo y le quedó el balón a placer al argentino para definir el 1-0.
14 de 23

Así celebró Messiniti el primer gol del partido para el equipo Verdolaga ante Motagua.

15 de 23

Postal de recuerdo: El abrazo de gol con el gran "Maní" Suazo, histórico kinesiólogo de Marathón.

16 de 23

Marathón jugó mejor y estuvo a punto de ampliar la ventaja en el marcador, pero no pudo concretar las jugadas. Los primeros minutos terminaron 1-0 a favor de los sampedranos.

17 de 23

El defensor hondureño Luis Vega encendió las alarmas en la Selección Nacional tras salir lesionado durante el clásico, encuentro disputado entre Marathón y Motagua. El zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte luego de resentirse de una tendinitis en el pie derecho, dolencia que le impidió continuar en el compromiso.
18 de 23

Para el segundo tiempo el juego bajó de intensidad y fueron pocas las llegadas de ambos equipos.

19 de 23

El marcador no se movió en el Yankel Rosenthal y finalizó 1-0 a favor de Marathón.

20 de 23

Los Verdolagas se quedaron con esta edición del clásico de las "Emes" disputado en San Pedro Sula.

21 de 23

Marathón llega a 30 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de Liga Nacional, un punto debajo de Olimpia, líder de la presente campaña.

22 de 23

Tristeza de Javier López y jugadores de Motagua tras caer ante Marathón.

23 de 23

Isaac Castillo se fue a consolar a su excompañero, Luis Ortiz.

