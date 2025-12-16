Guadalajara vs Barcelona EN VIVO: Horario, canal dónde ver partido HOY y alineaciones

Guadalajara, España.- El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, pondrá a prueba este martes (20:00 GMT), en su estreno copero ante el modesto Deportivo Guadalajara, equipo de Primera RFEF (tercera categoría), la velocidad de crucero que le ha permitido encadenar ocho victorias en la competición doméstica.

"Por cuestiones organizativas y de seguridad, se retrasa el partido 30 minutos.

En breves instantes abriremos las puertas", escribió el equipo local.