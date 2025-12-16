Guadalajara vs Barcelona EN VIVO: Horario, canal dónde ver partido HOY y alineaciones

Guadalajara, España.- El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports, pondrá a prueba este martes (20:00 GMT), en su estreno copero ante el modesto Deportivo Guadalajara, equipo de Primera RFEF (tercera categoría), la velocidad de crucero que le ha permitido encadenar ocho victorias en la competición doméstica.
"Por cuestiones organizativas y de seguridad, se retrasa el partido 30 minutos.
En breves instantes abriremos las puertas", escribió el equipo local.
Los azulgranas llegan al Estadio Pedro Escartín tras consolidarse en lo alto de la clasificación liguera, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, y mirando de reojo al importante partido que tendrá cinco días después ante el Villarreal.
Y es que el objetivo del equipo del alemán Hansi Flick es sumar su noveno triunfo consecutivo en LaLiga el próximo domingo en El Madrigal y despedir el año dando un nuevo golpe de autoridad en el torneo de la regularidad.
Alineaciones
Barcelona: Ter Stegen; Jofre, Christensen, Eric, De Jong, Casadó, Bernal; Fermín, Roony, Rashford y Lamine Yamal.
Hora y canal dónde verlo
Hora: 2:00 PM
Canal: Sky Sports, Directv