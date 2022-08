Rafael Velázquez, el periodista deportivo que ha visto todos los torneos de la Liga Nacional desde 1965

¿Cuántos años en el periodismo deportivo? Yo comencé en 1971, estamos hablando entonces de 50 años -ahorita estamos llegando a los 51- comencé desde los 20 años en una emisora que ha servido de escuela aquí en La Ceiba, La Voz de Atlántida, luego pasé un par de años en Audiovideo y en 1973 llegué a Emisoras Unidas con Radio Caribe, donde estuve 48 años continuos en Emisoras Unidas, ahí fue donde tuve la oportunidad de desarrollarme y bueno, me desligué de la prensa después de 48 años y mi gran agradecimiento para Emisoras Unidas, don Nahún Valladares que fue quien más me apoyó, así fue que también yo pude estudiar en un colegio nocturno acá en la ciudad de La Ceiba, trabajando como contador y después como ingeniero, me gradué en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), así que mi vida la he llevado en el periodismo y también en las otras profesiones a la par... Cuando fundamos Teleceiba con la familia Dip, hace 31 años nos desligamos de la ingeniería y nos quedamos trabajando exclusivamente en medios de comunicación: radio y televisión.

¿Cómo fue su experiencia en Radio Caribe? Ahí era estudiante del CURLA, tenía de compañeros a Tomás Meléndez -que lamentablemente ya falleció- también a Miguel Ángel Romero, padre, que ahora reside en la ciudad de Olanchito -trabaja para un canal de televisión todavía a sus 75 años- así fueron los momentos en que nos terminamos de formar en el periodismo; ahí justamente con grandes compañeros. En ese tiempo yo fui corresponsal de Diógenes Cruz de HRN ante la afición y además co-fundador del programa Vistazo Deportivo con Felipe Quiroz y Tomás Vindel en HRN. ADEMÁS: Martha Ríos: “Nunca he tenido miedo a las cámaras... más bien me genera una adrenalina rica

¿Cuál era su sueño de pequeño? Desde los 7 años me gustó escuchar los partidos en la radio, yo soy de los pocos periodistas que quedamos en Honduras recuerdo todos los campeonatos desde que se fundó la liga en 1965- éramos unos niños y pasaba el Vida por la calle del estadio, yo vivía cerquita a una cuadra, y miraba que pasaban los jugadores del Vida -que fueron fundadores de la Liga, cuando comenzaron las transmisiones en la Voz de Atlántida yo empecé a escuchar a Nahún Valladares en HRN, daban los resultados en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y bueno, me fue llamando la atención la radio y a los 20 años ya estaba en la radio y todavía era un estudiante de comercio, me titulé primero de contador y después decidí entrar la universidad, en ese tiempo en la universidad de La Ceiba solo habían tres carreras, solo estaba ingeniería agronómica, forestal y también enfermería... Había mucha gente metida en agronomía, venían estudiantes de todo el país: Choluteca, Santa Bárbara, Olancho, sus padres ganaderos los mandaban a estudiar acá, entonces yo decidí estudiar eso porque era una carrera nueva y al final trabajé poco porque solo la ejercí 5 o 6 años en la profesión.

¿Jugó fútbol en su juventud?



Sí, como usted dice, todos los niños de Honduras y en todas partes de Latinoamérica yo creo que lo primero que hacen es tocar una pelota, jugamos en la Escuela -estuve en la Escuela Francisco Morazán acá en La Ceiba- jugamos también en el colegio y fuimos fundadores de la Liga Nilmo Eduar, el fue un exjugador del Vida, Victoria, Selección Nacional y el Municipal de Guatemala... Ahí aglutinábamos todos los equipos del barrio La Isla -el más populoso y deportivo de La Ceiba-entonces nosotros formamos parte de la fundación de la liga cuando teníamos 20 años, y ahí donde nosotros comenzábamos a jugar, claro, desde que teníamos 14 años en la escuela, pero ya a los 16 años tuve un golpe terrible en el tabique y mis padres me prohibieron que siguiera en eso y además ya estaba estudiando, ya no pude seguir combinando el estudio con el fútbol. Un día que estábamos en un partido en el campo del Vida, me puse a relatar el juego por bromear con los compañeros y de ahí me dijeron: “compremos un grabadora” y entonces grabábamos los partidos y después me escucharon y me llevaron a narrar a la Voz de Atlántida.

¿Cuál era la posición que le gustaba jugar en el campo?



Bueno, acuérdese que los tiempos van cambiando en relación a sistemas, cuando se fundó la liga se jugaba con sistema de 3-2-5, es decir: tres defensas, se colocaban dos hombres en el medio y jugaban con cinco delanteros, por eso es que los partidos eran como el de Vida vs Marathón (4-4), Olimpia le metió 10-2 al Instituto La Salle de San Pedro Sula, eran goleadas (sonríe)... Yo jugaba en la punta derecha, corría a partir del medio hacia en frente, la diagonal o tratar de ganar la línea de fondo para meter los centros porque era veloz, pero rápidamente dejé el fútbol antes de los 18 años.

¿Podemos decir que su infancia fue muy plena?



Sí, sí, pero lo que pasa es que uno debe de entender que cada uno vive su tiempo, yo tengo 70 años de edad, no es el tiempo suyo, usted es mucho más joven ni tampoco lo de sus sobrinos que tienen 10 o 15 años o mis nietos que tengo en Tegucigalpa, entonces es totalmente distinto uno se adapta y se adecua a sus tiempos, antes no había nada de lo de ahora, lo que había era pelota, jugar fútbol, los mables que uno le decía, trompos, varias cosas distintas. Pero indudablemente no es que un quiera defender su tiempo, pero era más sano, había menos delincuencia. Una vez apareció muerta una muchacha y fue un escándalo increíble y toda La Ceiba sabía que había sido asesinada, pero hoy se volvió tan común que es lamentable, pero como le digo, jugar fútbol era la mayor diversión, hoy con tanta tecnología es impresionante lo que vemos y todavía no sabemos que va a pasar en el 2050 jajaja...quizá se produzca lo que dijo Albert Einstein: “La desintegración de la materia, que podamos ir a Europa sin tomar un avión”.