¿Qué necesita Olimpia en la vuelta para eliminar a América? Esto dice el reglamento

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia perdió 2-1 ante América en el juego de ida de dieciseisavos de final de la Concacaf Champions Cup y está contra las cuerdas en la serie.
Los dirigidos por Eduardo Espinel deberán visitar el fin de semana Choluteca y enfrentar a Lobos de la UPNFM para luego trasladarse a Ciudad de México.
Será el miércoles 11 de febrero a las 7:00 de la noche cuando se dé la vuelta ante América, encuentro pactado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital azteca.
¿Qué dice el reglamento y qué ocupa Olimpia para avanzar? Los blancos están obligados a anotar dos goles en México por el reglamento de goles de visitante, según el formato de la Champions de Concacaf.
La derrota, empate e incluso ganar por 1-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes eliminaría a Olimpia en la primera ronda. No obstante, un 1-2 para el León enviaría el partido al alargue.
Por otra parte, si Olimpia vence al América anotando tres goles en adelante, el Rey de Copas avanzaría directo a octavos de final de la Champions de Concacaf.
El reglamento de la competición establece que la serie se define por el marcador global luego de los dos partidos de ida y vuelta.
Si tras aplicar ese criterio la serie continúa empatada, el pase a octavos se resolverá mediante tiempos extra y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la tanda de penales, lo que añade un componente de dramatismo a un cruce que promete emociones hasta el final.
El que avance de esta serie se enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la llave entre Philadelphia Union de la MLS y Defence Force de Trinidad y Tobago.