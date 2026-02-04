Espinel sale al paso tras caer ante América en Concacaf y revela cuáles fueron los errores de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia dejó una imagen competitiva ante el América, pero volvió a pagar caros sus pecados capitales en una serie de alto voltaje, donde los pequeños detalles marcaron la diferencia. Al León le faltó contundencia en el primer tiempo, mayor concentración en el área propia y la capacidad de sostener la intensidad durante los 90 minutos, tal como lo reconoció su técnico Eduardo Espinel, quien lamentó no haber convertido cuando el plan se ejecutó “casi perfecto”.
Pese al golpe anímico del gol recibido antes del descanso, el estratega uruguayo destacó la convicción y el fútbol mostrado por su equipo, advirtiendo que la llave sigue abierta y que en la vuelta, en México, Olimpia irá sin nada que perder, con la misma mentalidad y energía para buscar un triunfo que le permita seguir soñando en la Champions de Concacaf.
Conferencia de Espinel
Un error mancha ese plan, luego vemos su lectura en los últimos partidos, incluso sabemos que lo buscó, porque sabemos que lo buscó por sus cambios. ¿En dónde falló la táctica hoy para que no se hayan sacado ese resultado después de que hayan jugado muy buenos tiempos y juegan muy bien sus jugadores?
Estamos muy apenados porque creo que el primer tiempo fue perfecto, casi perfecto. Los jugadores llevaron el plan de juego a la perfección, donde incomodamos a América, estaba incómodo, incluso por momentos haciendo tiempo porque no encontraba el juego. Lamentablemente, al terminar el primer tiempo recibimos un gol que realmente fue un gol relativamente casual porque creo que hasta ahí había partido dos tiros al arco con América.
Y bueno, con un rival de semejante jerarquía, hacer un partido perfecto y no poder haber hecho al menos un tanto en ese primer tiempo y terminarlo perdiendo, no solamente en lo futbolístico sino en lo psicológico, recibir también un gol para terminar el primer tiempo fue duro. Pero igual el equipo creo que se repuso, salió el segundo tiempo con la misma tranquilidad y convicción de que estaba jugando el primer tiempo. No pudimos empatar y bueno, después sí se hizo un partido de ida y vuelta donde también América por momentos tuvo buenos pasajes, pero nosotros también.
Fue un partido más parejo en ese segundo tiempo, pero creo que en definitiva los pequeños errores y los pequeños detalles de esta clase de partidos terminan marcando la balanza. Distracciones en el área que no se pueden cometer y bueno, ante esta clase de jugadores es imposible poder sacar el triunfo. Pero nada que reprochar y por sobre todas las cosas vi un equipo, el nuestro, que estaba convencido que podía y bueno, quedó demostrado en el campo.
Y la vuelta se vislumbra ahora más complicada con el resultado
Lo complicado fue antes de este partido, que la serie era complicada, pero vamos a ir con la misma visión que jugamos hoy. No tenemos nada que perder, todo lo que pueda ser para nosotros puede ser ganancia y vamos de vuelta a poder proponer si nos dejan arrimarnos y buscar el resultado y ganar. En definitiva, como siempre lo han dicho otros futboleros, quedó demostrado que realmente hay capacidad dentro del campo de juego de parte de Olimpia como para jugar al fútbol, como para generar.
Por ahí es la que no pudimos meter hoy o esos pequeños detalles que hoy no nos salieron tan bien, a lo mejor salen bien allá y bueno, iremos con la misma mentalidad que tenemos hoy acá. Hay que ganar el partido para poder pasar la fase y créanme que no vamos a estar ni menos ni más entusiasmados que lo que estuvimos. Vamos a estar igual, con la misma energía para ir a buscar el resultado que nos sirva para seguir soñando con la Copa.
Parece que el guion de nuestras películas sigue siendo con el final casi. La selección llega a una semifinal de Copa de Oro contra México y casi llega a la final. Olimpia, a la semifinal de Copa Centroamericana ¿Qué nos está faltando para pasar del casi al que se haga?
No, simplemente por ahí encontrar resultados. No voy a hablar ahora de la selección, yo voy a hablar de Olimpia. Encontrar resultados resonantes que por ahí sirvan como motivación para lo que es nuestro fútbol hondureño. Yo creo que hoy hubiera sido un punto clave si hubiéramos conseguido el triunfo porque podíamos demostrar que el fútbol hondureño, más allá de que está pasando por momentos de turbulencia, está vivo aún. Hoy quedó demostrado. Pero bueno, parece que cuando no conseguís el triunfo todo lo que se hace no sirve para nada. Yo igual rescato, yo como entrenador tengo que rescatar muchas cosas positivas.
Muchos jugadores están a la altura de un club como América. Como les dije en el entretiempo, no había nada que reprochar a los jugadores. No podía acomodar nada de lo que se había hecho en el primer tiempo, porque no tenía por dónde decirles qué es lo que estábamos haciendo mal. Y eso es difícil a veces cuando vas perdiendo. Solamente hay que seguir insistiendo.
Bueno, vi un cuadro que estaba convencido y nos faltó ese triunfo para consolidar o para pensar que se puede cambiar esta turbulencia que tiene el fútbol hondureño hoy. Entonces yo creo que por ahí se necesita un triunfo resonante de algún equipo hondureño, una selección hondureña, para creer. Yo creo que hay que creer más. Estamos con la cabeza agacha, pero creo que cuando levantemos la cabeza, o tenemos que levantar la cabeza y darnos cuenta que no estamos tan lejos. Solamente falta eso, ¿no? Animarnos un poquito más.
Quisiera preguntarle un poquito sobre el tramo del segundo tiempo después del gol de Olimpia. ¿Cuál es la lectura que usted hace de ese momento en el que quizás el impulso anímico pudo haber llevado al marcador, sin embargo fue América quien tuvo la pelota? ¿Cuál es la lectura que hace de ese tramo? ¿Qué faltó o qué le hubiese gustado?
Lo que faltó es lo que sabíamos que iba a faltar, que es mantener la intensidad de un partido en el primer tiempo sin tener preparación. Era difícil mantener la intensidad en ese buen primer tiempo en una Copa Internacional que es mucho más intensa que una local. Este equipo nunca se preparó para jugar en un campeonato de esta naturaleza, ni se preparó para jugar en un campeonato local. Estamos jugando con el resto del semestre pasado, no hubo una preparación y después la diferencia de plantel en cuanto a lo económico.
Usted vio que salía un jugador, entraban dos de selecciones que de hecho fueron gravitantes en el segundo gol, como Bryan Rodríguez. Vaya si hay diferencias en esos aspectos. Un cuadro que no está preparado para jugar 90 minutos con alta intensidad, como no está preparado Olimpia, más la diferencia que hay en cuanto a plantel y a cantidad de plantel para elegir, ahí se nota la diferencia en la recta final. Pero creo que si bien tuvo diez o quince minutos por ahí en el segundo tiempo América la pelota, creo que también en algunas transiciones tuvimos un par, un gol anulado. Tuvimos algunas ocasiones también para hacer la diferencia antes que empujara América.
Pese a todo esto, ¿ustedes y sus jugadores van con la convicción de que pueden darle la vuelta al marcador allá en la Ciudad de México?
Ya estamos pensando, por supuesto, más allá de que tengamos un partido local el próximo sábado, estamos pensando en lo que va a ser la revancha de este partido. Y no tenga duda que vamos a hacer lo imposible por dar vuelta la llave, ¿no? Porque tenemos argumentos, tenemos con qué. Y creo que hoy, como hablamos en las conferencias previas de este partido, hoy no se vio la diferencia que todos hablaban del América gigante de México con el equipo más grande de Honduras.
Todos sabemos que hay diferencias, pero hoy en la cancha no se notó, todo lo contrario. Vimos un América que por momentos hacía cosas raras hacía tiempo. Los equipos verdaderamente grandes no hacen tiempo, juegan más al frente. Y bueno, esos son síntomas de que los preocupamos. Más allá de que vamos en contra con el resultado, creo que desde el punto de vista futbolístico los preocupamos. Y si los preocupamos es porque algo tenemos para preocupar.
El hecho de que en mucha parte del partido Olimpia fue mucho más que América, ¿fue más por mérito de lo que usted trabajó y de lo que hizo su equipo, o porque América mostró un bajo nivel en ciertos tramos del partido?
No, yo, al menos, después de mirar el partido, por supuesto, a lo mejor se sacan otras conclusiones. Yo creo que le quitamos el balón y lo presionamos en la salida. Se sintieron incómodos en la salida, América perdió muchos balones y cuando lo recuperábamos nosotros se la teníamos. Sabíamos que la manera en que nosotros podíamos tener parte del control del juego era sacándole el balón. Creo que en ese primer tiempo prácticamente jugamos en la mitad de ellos. Tuvieron algún desborde por izquierda, algunos centros por izquierda, pero no mucho más. Fue parte de la presión constante que hicimos en la salida del equipo contrario y la tenencia del balón. Creo que fue la incomodidad que ellos tuvieron. Y si hay algo que le incomoda a América es cuando no tiene el balón, no sabe jugar sin el balón. Entonces creo que fue mucho mérito de mis jugadores provocar ese buen primer tiempo, principalmente, que se hizo en este partido.