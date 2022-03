Periodista panameño: “La H de hijos. Panamá es papá de Honduras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de ínfulas y una dosis de verdad, un periodista panameño aseguró este jueves que “Panamá es papá de Honduras”, previo a este encuentro por la eliminatoria rumbo a Qatar 2022.



El periodista canalero José Miguel Domínguez, subido en una nube de soberbia, subestimó a la Bicolor, que ya está eliminada del Mundial, y sugirió que Panamá debe hacerse respetar.



“En el último lustro, hemos sacado tres unidades cada vez que vamos a San Pedro Sula. Cuando viene Honduras a Panamá sufre la H. La “H” de hijos, así lo digo. Papá es Panamá ante Honduras y si traen un equipo B no me asustan”, comentó.



Asimismo, “que digan que vienen jugadores de Liga, un nuevo proceso, que Bolillo va a tomar estos tres partidos de preparación. Aquí vamos a hablar claros; Panamá con P de Papá. Panamá en este momento es papá de Honduras y tiene que hacerse respetar en casa. Las tres unidades obligatorias si queremos llegar a Qatar 2022. Es obligatorio ganarles en casa”, agregó.

Esto sucede en el marco de que los canaleros aún tienen las posibilidades de estar en Qatar, pero necesitan seguir sumando.



“La obligación pasa con la “P” de papá, hay que ganarle a la “H” de los hijos de Honduras. Hay que ganar, como sea, de taquito, con gol de Andrade, de Godoy, ya sea 1-0, 2-1 y hay que hacer respetar la casa. Es partido de vida o muerte, un tema de estado, hay que sacar los tres puntos obligatorios”, siguió enfatizando.



“Hay que sumar tres unidades obligatorias. No que el miedo escénico, que se me eriza la piel, que tengo miedo contra Honduras con una “H que no dice nada. “H” que es último en la tabla de posiciones, “H” de nada, “H” que no se escucha, hijos y punto”, concluyó.



Esta noche en el estadio Rommel Fernández de Panamá, estos elencos se miden a las 7:00 en la recta final de la eliminatoria.



