"Es penoso, no pudo manejar la selección": Samuel Caballero señala a Rueda

San Pedro Sula, Honduras.- Los días pasan y la herida de la eliminación de Honduras de la próxima Copa del Mundo de United 2026 aún no ha sanado, y el dolor en la población catracha no pasa, mucho menos para los exjugadores quienes han salido al paso con sus valoraciones. Samuel Caballero, el exdefensor de la H habló en exclusiva para El Heraldo y analizó un poco lo que está sucediendo en la Liga Nacional, cuestionó a los federativos de la FFH por el fracaso en la eliminatoria.

Muy directo y sin ningún temor, Caballero lamentó la gestión del técnico Reinaldo Rueda de quien considera se esperaba mejores resultados en su segundo proceso al frente de la Bicolor.

Declaraciones

Trabajo de Raúl Cáceres "Es un equipo joven y se está viendo la mano de Raúl Cáceres, es de felicitarlo por el desarrollo de esos jóvenes". Goleada de Génesis PN al Olimpia "No es de sorprenderse, son situaciones que se dan en el fútbol y hay días que los jugadores andan bien y hay otros que andan bajos. Lo de Espinel fue una cuestión de ánimo y después recapacitó". Jugadores del Victoria en un camión "No es de extrañarse, lo que está pasando en la Liga Nacional es el reflejo de la gestión de los dirigentes y los federativos de la Federación que han sido un fracaso. Aún estamos a tiempo de rescatar el fútbol y estas situaciones que pasan en la liga".