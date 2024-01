Pedro Troglio tras el Olimpia Marathón; “Los jugadores todavía no están al 100”

Valoraciones del empate de Marathón sobre la hora

Es un sabor amargo porque fue en el último minuto, pero el resultado es justo por lo que se hizo en el trámite del partido y hubo una media hora muy buena nuestra en el primer tiempo. Después hubo infracciones y en la llegada hicimos gol. En el segundo tiempo hubo situaciones en ambos lados y llegó el empate, nos cuesta la última jugada, nosotros no estamos bien, no estamos en la condición que queremos, pero en líneas generales me voy satisfecho, seguimos en el camino que queremos, no va a ser fácil este torneo.

¿Por qué los cambios de Michaell Chirinos y Jonathan Paz?