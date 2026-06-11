Partidos de este viernes en el Mundial 2026, horario y dónde verlos

EE UU.- El segundo día del Mundial 2026 se traslada a Canadá y Estados Unidos tras los partidos México vs Sudáfrica y Corea del Sur vs Chequia. Esta primera jornada tuvo lugar en la Ciudad de México y Guadalajara, por lo que ahora tendremos encuentros en las ciudades de Toronto, Canadá, y Los Ángeles en Estados Unidos.

Será a la 1:00 p.m., hora de Honduras, que se disputará el juego entre Canadá y Bosnia, cotejo que se celebrará en el BMO Field de Toronto. Posteriormente, a las 7:00 p.m. (hora hondureña), tocará el turno para el Estados Unidos vs Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Tanto en Toronto como en Los Ángeles habrá ceremonias inaugurales para cada país con artistas representativos de ambas naciones sede. En Canadá amenizarán la inauguración los artistas Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Mientras en Estados Unidos lo hará Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. A partir del sábado 13 de junio comenzará la jornada con cuatro partidos y estos serán: Qatar vs Suiza a la 1:00 p.m., Brasil vs Marruecos a las 4:00 p.m., Haití vs Escocia a las 7:00 p.m. y Australia vs Turquía a las 10:00 p.m., este último en Canadá y los tres anteriores en Estados Unidos.

Partidos de este viernes: