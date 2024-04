Panorama de cómo quedaría la liguilla y clasificados directo a semifinales

El Marathón (32*) y Motagua (31*) llegan como los equipos clasificados directamente a semifinales, pero no todo está definido, de perder uno de ellos, Olimpia (30*) podría aprovecharse y hasta quedarse con el primer lugar, incluso el Olancho (29*) se puede colar en esos prestigiosos puestos.

El equipo que comanda Hernán ‘Tota’ Medina puso en juego el liderato al no poder sumar en su último compromiso ante Victoria, es decir, si empata o cae ante el Olancho, quedaría en segundo si Motagua no gana, de no ser así y Diego Vázquez y sus muchachos triunfan ante el Vida, lo mandan a repechaje.