Diferentes realidades: nuevo ranking FIFA para Centroamérica y el Caribe

Tegucigalpa, Honduras.- La FIFA publicó este miércoles 19 de noviembre su actualización del ranking mundial, un corte marcado por el cierre de las eliminatorias rumbo al Mundial United 2026. Para Centroamérica, la fotografía es dura: la región quedó lejos de sus mejores tiempos, con Panamá como la única selección clasificada, mientras que Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador se quedaron sin boleto.

La evaluación final refleja un retroceso notable. Sin la presencia de las potencias habituales de Concacaf: Estados Unidos, México y Canadá, clasificados automáticamente por ser anfitriones, el camino parecía más accesible. Sin embargo, la región no logró capitalizar ese escenario. En contraste, el Caribe vivió un repunte histórico: Curazao y Haití obtuvieron clasificación directa y Jamaica avanzó al repechaje, confirmando el crecimiento competitivo de la zona.

Situación poco alentadora

Para Honduras, la realidad es un golpe deportivo. Tras su derrota ante Nicaragua y el empate contra Costa Rica, la H perdió puntos, aunque se mantuvo en la posición 64. El resultado refleja un proceso eliminatorio que dejó más dudas que certezas.

Costa Rica cayó cuatro lugares y descendió al puesto 49, afectada por su derrota ante Haití y su empate con Honduras. El Salvador, señalado por la propia FIFA como la “mayor caída” del mes, retrocedió seis posiciones y quedó en el número 100 tras perder ambos duelos de noviembre. Guatemala, que peleó hasta el final y, a pesar de quedar fuera del Mundial, obtuvo puntos y subió una posición quedando en el lugar 94. Nicaragua, aunque sin clasificación, sí logró un ascenso: escaló al puesto 132 gracias a su victoria histórica frente a Honduras. Panamá fue la excepción positiva: subió al lugar 30, celebrando no solo el ascenso en el ranking, sino su presencia asegurada en la Copa del Mundo.