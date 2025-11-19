Diferentes realidades: nuevo ranking FIFA para Centroamérica y el Caribe

Costa Rica cayó cuatro lugares y descendió al puesto 49, afectada por su derrota ante Haití y su empate con Honduras.El Salvador, señalado por la propia FIFA como la “mayor caída” del mes, retrocedió seis posiciones y quedó en el número 100 tras perder ambos duelos de noviembre.Guatemala, que peleó hasta el final y, a pesar de quedar fuera del Mundial, obtuvo puntos y subió una posición quedando en el lugar 94.Nicaragua, aunque sin clasificación, sí logró un ascenso: escaló al puesto 132 gracias a su victoria histórica frente a Honduras.Panamá fue la excepción positiva: subió al lugar 30, celebrando no solo el ascenso en el ranking, sino su presencia asegurada en la Copa del Mundo.