Jorge Álvarez sobre la pérdida de tiempo: "en el banquillo no se hablaba de eso"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras volvió a quedarse fuera de un Mundial. El empate 0-0 ante Costa Rica en San José selló una nueva frustración para la H, que ya acumula tres procesos eliminatorios consecutivos sin clasificar. El mediocampista Jorge Álvarez, en su arribo al país, reconoció el golpe anímico y cuestionó un punto que ha generado debate en las últimas horas: la gestión del tiempo y la falta de información desde el banquillo.

Álvarez admitió la decepción por haber quedado fuera. "Es doloroso, dejamos ir el sueño que teníamos y que tenía todo el país", expresó. También reconoció que el equipo no aprovechó sus oportunidades: "Esto era partido a partido y dejamos escapar puntos que al final pesaron". Uno de los temas más mencionados tras el empate fue el supuesto aviso desde el cuerpo técnico sobre el 3-0 de Guatemala. El arquero Edrick Menjívar había afirmado que sí se comunicó la información. Sin embargo, Álvarez contradijo esa versión: "Sinceramente, yo no me daba cuenta". Finalmente, el jugador hizo autocrítica sobre la realidad del fútbol hondureño. Para Álvarez, la base del problema sigue siendo mental. "Como dijo Andy, la mentalidad debemos mejorarla. Tenemos que creer en nosotros y en lo que somos capaces", reflexionó.

Bueno al final tristeza, decepción, me imagino muchos sentimientos, imagino que hasta varios lloraron en el camerino. Sí, la verdad que es doloroso, creo que se nos escapó, dejamos ir el sueño que teníamos, tenía todo el país, lastimosamente no se dio y pues toca ahora levantar cabeza y tratar de mejorar cada día para lo que se viene. ¿Qué tan cierto es que cuando anota el 3 a 0 Guatemala se les comunica a ustedes y en esos momentos cambia el chip en el aspecto de mantener el cero a cero para asegurar el repechaje? No, sinceramente yo no me daba cuenta, bueno creo que en el banquillo tampoco se estaba hablando del resultado del otro equipo, entonces no me di cuenta de eso.