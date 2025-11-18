Edrick Menjívar no sigue en la Selección de Honduras y atiza: "es un fracaso total"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras fracasó en su intento de volver a disputar el Mundial 2026 luego de quedar segundo del grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf. No le alcanzó a disputar ni el repechaje. Este momento doloroso también impacta dentro del camerino de la Bicolor y muchos de los futbolistas comenzaron a expresarse tras la debacle luego del empate sin goles ante Costa Rica.

Edrick Menjívar, portero de Honduras y que no recibió goles en cinco partidos, desató su malestar luego de quedarse en el camino nuevamente. El Caracol anuncio que le dice adiós a la Selección de Honduras a sus 32 años, tomó la decisión luego del encuentro disputado en el estadio Nacional de la ciudad de San José.

Conferencia de Edrick Menjívar