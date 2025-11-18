  1. Inicio
Lo que dicen los medios y periodistas tras fracaso de selección de Honduras

La selección de Honduras no pudo llegar al Mundial United 2026 luego de caer ante Nicaragua e igualar contra Costa Rica en las últimas fechas

  • 18 de noviembre de 2025 a las 21:41
La selección de Honduras no pudo llegar al Mundial United 2026 luego de caer ante Nicaragua e igualar contra Costa Rica en las últimas fechas

Foto: Yoseph Amaya
Indignación en la prensa hondureña tras el fracaso de la selección de Honduras al quedarse sin repechaje al menos en su intento por clasificar al Mundial 2026.
El periodista Gian Carlos Castañeda dejó su punto de vista.
El periodista Jafeth Moreno de Diario Diez dejó sus valoraciones sobre lo hecho por la selección de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.
Gustavo Roca señaló a Jorge Salomón y José Ernesto Mejía por un nuevop fracaso en la selección de Honduras.
Marco Aguilar dejó fuertes comentarios tras el papelón de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.
El comentario del periodista Elder Reynel : Señaló a Reinaldo Rueda por su lectura de partido.
Nahuel Lanzón de Argentina dejó este comentario sobre las selecciones de Costa Rica y Honduras.
El periodista Farit Córdova dejó sus valoraciones sobre el fracaso de la selección de Honduras.
El entrenador Reinaldo Rueda es fuertemente señalado por e fracaso de la selección de Honduras al quedars sin ir al Mundial 2026.
La prensa hondureña ha reaccionada indignada y adolorida por el fracaso de quedarse sin clasificar al Mundial 2026.
Legión Catracha dejó su comentario sobre el papelón de la Selección de Honduras en las eliminatorias.
Kike Lanza señaló de forma contundente a Reinaldo Rueda tras el fracaso de la selección de Honduras.
La despedida de Reinaldo Rueda tras el fracaso de la selección de Honduras en las eliminatorias de Concacaf.
Telemundo Deportes.
German Alvarado de Diario LA PRENSA.
