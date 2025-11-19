Selección de Honduras llega al país: directivos y jugadores con caras largas

De vuelta a Honduras, el equipo nacional llega tras quedar eliminada del Mundial 2026.
Honduras regresó este mediodía desde Costa Rica tras empatar 0-0, resultado que certifica su eliminación del Mundial 2026.
Edson Palacios llegó desconsolado a Tegucigalpa tras la eliminación mundialista.
Erick Puerto no pudo debutar con Honduras al quedar fuera de la nómina oficial para los partidos ante Nicaragua y Costa Rica.
José Ernesto Mejía y Jorge Salomón, secretario y presidente de la FFH, respectivamente, llegaron con visible desánimo.
Al aterrizar en Tegucigalpa, los seleccionados de la región norte emprenderán el último tramo de su viaje en autobús.
Alex Mendoza, asistente técnico de Reinaldo Rueda durante el proceso eliminatoria para el Mundial 2026.
La directiva anunció que en enero iniciará la búsqueda del nuevo director técnico y la planificación de los próximos compromisos.
Únicamente los seleccionados de la Liga Nacional viajaron en el vuelo chárter.
Christopher Meléndez conservó hasta el final la esperanza de tocar su instrumento en una celebración mundialista.
Con su debut oficial, Dereck Moncada ya registra dos partidos defendiendo la camiseta de Honduras.
José Raúl García fue convocado recurrentemente, pero no logró debutar con la selección.
Con 9 puntos en el Grupo C, Honduras ni siquiera logró clasificar al repechaje mundialista.
Los futbolistas internacionales como Luis Palma, Kervin Arriaga y Romell Quioto regresaron directamente a sus clubes desde Costa Rica.