Selección de Honduras llega al país: directivos y jugadores con caras largas

Al aeropuerto Toncontín llegaron los seleccionados nacionales en conjunto con directivos y parte del cuerpo técnico. Reinaldo Rueda llegará después

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:46
Selección de Honduras llega al país: directivos y jugadores con caras largas
1 de 14

De vuelta a Honduras, el equipo nacional llega tras quedar eliminada del Mundial 2026.

 Fotos: Emilio Flores
2 de 14

Honduras regresó este mediodía desde Costa Rica tras empatar 0-0, resultado que certifica su eliminación del Mundial 2026.

 Fotos: Emilio Flores
3 de 14

Edson Palacios llegó desconsolado a Tegucigalpa tras la eliminación mundialista.

 Fotos: Emilio Flores
4 de 14

Erick Puerto no pudo debutar con Honduras al quedar fuera de la nómina oficial para los partidos ante Nicaragua y Costa Rica.

 Fotos: Emilio Flores
5 de 14

José Ernesto Mejía y Jorge Salomón, secretario y presidente de la FFH, respectivamente, llegaron con visible desánimo.

 Fotos: Emilio Flores
6 de 14

Al aterrizar en Tegucigalpa, los seleccionados de la región norte emprenderán el último tramo de su viaje en autobús.

 Fotos: Emilio Flores
7 de 14

Alex Mendoza, asistente técnico de Reinaldo Rueda durante el proceso eliminatoria para el Mundial 2026.

 Fotos: Emilio Flores
8 de 14

La directiva anunció que en enero iniciará la búsqueda del nuevo director técnico y la planificación de los próximos compromisos.

 Fotos: Emilio Flores
9 de 14

Únicamente los seleccionados de la Liga Nacional viajaron en el vuelo chárter.

 Fotos: Emilio Flores
10 de 14

Christopher Meléndez conservó hasta el final la esperanza de tocar su instrumento en una celebración mundialista.

 Fotos: Emilio Flores
11 de 14

Con su debut oficial, Dereck Moncada ya registra dos partidos defendiendo la camiseta de Honduras.

 Fotos: Emilio Flores
12 de 14

José Raúl García fue convocado recurrentemente, pero no logró debutar con la selección.

 Fotos: Emilio Flores
13 de 14

Con 9 puntos en el Grupo C, Honduras ni siquiera logró clasificar al repechaje mundialista.

 Fotos: Emilio Flores
14 de 14

Los futbolistas internacionales como Luis Palma, Kervin Arriaga y Romell Quioto regresaron directamente a sus clubes desde Costa Rica.

 Fotos: Emilio Flores
