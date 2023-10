Moisés Rodríguez sobre Troglio: “Ha sido más que un entrenador”

“Cada jugador tiene su historia, siempre he dicho que no ha sido fácil, mis padres con bastante humildad me han dado la oportunidad de poder venir a los entrenamientos, no con lujos, pero haciendo el esfuerzo, eso lo valoro. Sé mejor que nadie que no ha sido fácil llegar aquí, sé más que nadie cómo me he visto la cara con mis padres en los momentos difíciles, en los momentos que uno quería tirar la toalla, la verdad no ha sido fácil ni sencillo para mí, pero creo que Dios tiene un plan para cada uno, yo ahora soy un muchacho de fe, entregado a las cosas de él y ahora no me quejo porque siempre he dicho que las oportunidades pueden estar a la vuelta de la esquina, es muy pequeño el tiempo para quejarse”, destacó.