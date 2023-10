Emilio habla tras la salida de “El Chino” López de Motagua

“Creo que es un tema muy complejo, que no quisiera hablar sobre ello, sino que él es quien tiene que hablar, creo que de parte del club hemos tratado bien a todos los jugadores que han estado aquí. El Chino ha estado varios años con el equipo, ha ganado títulos, ha sido importante y bueno, él tomó la decisión y se llegó a un mutuo acuerdo entre la directiva y el jugador, eso es lo único que nos toca decir”, comenzó diciendo Emilio.

Sobre cómo se recibió la noticia en la directiva azul, Emilio Izaguirre no quiso entrar en muchos detalles.

“Son situaciones bien complejas, que en mi caso no es nada de lo deportivo, son temas que no me gusta tocarlo, no me gusta hablar porque hay otras personas involucradas que es el Chino, el cuerpo técnico, ya no es cosa mía, creo que es cosa más personal de él y nosotros aguantamos, hablamos bastante con él, tomó la decisión y llegamos a un mutuo acuerdo. Si él quiere hablar tiene que contar lo que pasó y nosotros respetamos toda la decisión”, dijo.