“Deseamos que todos tengan una Vuelta macanuda”: Michelle Villela de Maknudo

Tegucigalpa, Honduras.- Compromiso, pasión y constancia. Así define Michelle Villela, representante de Maknudo, la alianza de más de una década que une a la empresa con la Vuelta Ciclística EL HERALDO, un evento que ha trascendido el deporte para convertirse en una verdadera festividad de solidaridad y esfuerzo.
Maknudo, además, se encarga del diseño de la camiseta oficial en cada edición y este año la indumentaria destacará por sus “colores vibrantes y su mensaje de energía y optimismo”, adelantó Villela.
¿En cuántas ediciones de la Vuelta ha participado Maknudo y cómo ha sido esa experiencia?
Si no me equivoco, son 13 años participando y la verdad que para nosotros esto empezó igual con una pasión de mi papá (Miguel Villela), quien es el que empezó Maknudo; él está apasionado por el deporte, especialmente por el ciclismo y ahora me ha pasado a mí la dirección de esta colaboración que hemos hecho con EL HERALDO, pero en realidad ha sido una experiencia súper gratificante.
Ser parte de la Vuelta nos ha permitido vivir de cerca el entusiasmo, la pasión, el compromiso que rodea todo este evento. Nos sentimos súper orgullosos de apoyar esta iniciativa que impulsa el deporte y el esfuerzo de cada participante.
¿Y qué es lo que le llama más la atención del evento?
Lo que más me llama la atención es ver la experiencia que viven cada uno de los ciclistas, el esfuerzo y la unión por el deporte. Disfrutamos ser parte de algo que inspira tanto y promueve valores que nosotros también compartimos.
¿Ustedes creían que en Honduras existiera tanta pasión por el ciclismo?
Fíjense que tal vez no al principio, pero hemos visto cómo el deporte ha crecido bastante. La Vuelta ha crecido bastante y en general creo que fuera de la Vuelta el deporte ha crecido, y hemos visto también que los hondureños se han tomado ese enfoque de llevar una vida activa y eso es algo que apoyamos un montón.
¿Qué nos puede contar acerca de la camiseta que se utilizará en esta edición?
La camiseta lleva unos colores súper vibrantes, que es algo que nos encanta, porque queremos promover que cada uno de los corredores resalte, al igual que promover cierta creatividad para que cada uno se sienta identificado en ella.
¿Cómo se imaginan este domingo?
Sentimos que va a ser un día lleno de emoción, de energía; nosotros estamos cambiando de local por primera vez y por eso también nos emociona un poco, pero sí creo que todo el mundo va a venir con todos los ánimos para lograr lo mejor de cada uno, lograr sus metas, ya sea el que quiere ser el primero o una meta personal de algún tiempo.
En esta edición se va a apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas, ¿cómo ven ese beneficio que se realiza mediante la Vuelta?
Para nosotros siempre es muy especial y nos sentimos orgullosos de apoyar a estas organizaciones sin fines de lucro. Eso ya no es solo el entusiasmo que se lleva en la Vuelta, sino que también es importante ese pedazo de solidaridad de cada uno de los que participa y de que nosotros podamos apoyar a esta organización.
¿Cuál es el mensaje para los ciclistas?
Pues los invitamos a todos a que den su mejor esfuerzo; a los que no se han animado aún, los invitamos a que tomen una mañana llena de deporte y energía. A todos los que ya están participando les deseamos lo mejor, que alcancen sus metas y que todos tengan una Vuelta macanuda.