“Deseamos que todos tengan una Vuelta macanuda”: Michelle Villela de Maknudo

Tegucigalpa, Honduras.- Compromiso, pasión y constancia. Así define Michelle Villela, representante de Maknudo, la alianza de más de una década que une a la empresa con la Vuelta Ciclística EL HERALDO, un evento que ha trascendido el deporte para convertirse en una verdadera festividad de solidaridad y esfuerzo. Maknudo, además, se encarga del diseño de la camiseta oficial en cada edición y este año la indumentaria destacará por sus “colores vibrantes y su mensaje de energía y optimismo”, adelantó Villela.

¿En cuántas ediciones de la Vuelta ha participado Maknudo y cómo ha sido esa experiencia? Si no me equivoco, son 13 años participando y la verdad que para nosotros esto empezó igual con una pasión de mi papá (Miguel Villela), quien es el que empezó Maknudo; él está apasionado por el deporte, especialmente por el ciclismo y ahora me ha pasado a mí la dirección de esta colaboración que hemos hecho con EL HERALDO, pero en realidad ha sido una experiencia súper gratificante. Ser parte de la Vuelta nos ha permitido vivir de cerca el entusiasmo, la pasión, el compromiso que rodea todo este evento. Nos sentimos súper orgullosos de apoyar esta iniciativa que impulsa el deporte y el esfuerzo de cada participante. ¿Y qué es lo que le llama más la atención del evento? Lo que más me llama la atención es ver la experiencia que viven cada uno de los ciclistas, el esfuerzo y la unión por el deporte. Disfrutamos ser parte de algo que inspira tanto y promueve valores que nosotros también compartimos.