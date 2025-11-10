Últimas horas para inscribirte en la Vuelta EL HERALDO 2025

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de una semana para la competencia, el proceso de inscripción para ser parte en la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2025 entra a su recta final. Este lunes 10 de noviembre es el último día para inscribirse y disfruta del evento ciclístico más numeroso que existe en Honduras. Esta etapa de registro arrancó a inicios de septiembre y a partir de allí cientos de pedaleros atendieron el llamado para sumarse a la decimocuarta edición de la Vuelta. Los ciclistas que no se han inscrito pueden hacerlo en el sitio web vueltaelheraldo.hn, en todas las agencias de Banpaís a nivel nacional, en la tienda Bike Mart en Tegucigalpa y en las oficinas de Diario EL HERALDO.

Es preciso resaltar que parte de los fondos recaudados se destinarán para la Asociación Arca de Esperanzas, que ha sido elegida para ser favorecida con la Vuelta Ciclística 2025. Todas las ediciones de la competencia se hacen a beneficio de una institución y en esta ocasión se escogió a una entidad que presta una labor admirable atendiendo a personas que sufren lesiones similares. El costo de la inscripción es de 450 lempiras y el abanico de opciones para registrarse es de 28 categorías. Allí se contemplan alternativas para diferentes edades y distintas capacidades: desde los más profesionales hasta los más nuevos en el ciclismo.