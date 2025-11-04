La Roja se alista para la Vuelta EL HERALDO: “Hay un nivel muy alto en esa competencia”

Puerto Cortés, Honduras.- Allá en 2013 un grupo de amigos de la Cruz Roja decidió salir a pedalear a las calles de Puerto Cortés y desde entonces el pelotón empezó a tomar cada vez más fuerza. Su nombre se redujo a La Roja y hoy la agrupación presume de ser un club ciclístico que ya cuenta con 120 integrantes. “Salimos a correr casi todos los días. Yo ingresé hace como cinco años”, cuenta Jesel Castellón, uno de los miembros de esta sociedad de pedaleros. Su amor por la bicicleta lo descubrió hace unos 12 años. “Yo era corredor y después hice triatlón; ahí también conocí la bicicleta. Hago triatlón, ciclismo, running y natación”, revela el integrante de La Roja.

Apuntan al podio

El grupo cuenta con hombres y mujeres de diferentes edades que participan tanto en competencias de ruta como de montaña. “Tenemos al actual campeón nacional de Máster A; se llama Edwin Guevara. Creo que en la Vuelta del año pasado quedó en segundo lugar en su categoría. Es segurísimo que queda en podio”, comparte Jessel, quien también suma varios podios en sus participaciones en la Vuelta EL HERALDO. Él ya está listo para correr en Máster de ruta en la decimocuarta edición del certamen, que se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre. “Yo voy para participar en el evento. Con un podio estaría satisfecho”, expresa antes de revelar que La Roja esta vez llegará con unos 15 representantes. Este club porteño quiere poner su sello en la competencia heraldista de 2025 y por eso sus “soldados” entrenan a tope en vísperas del gran desafío.

“Es de los mejores eventos”

"Es un circuito bien exigente porque no permite descanso. Es bien explosivo, divertido y entretenido. Es una ruta dura", expone Castellón. Este tercer domingo del presente mes, más de mil ciclistas colmarán el anillo periférico de la capital para protagonizar una divertida jornada. Unos correrán por la gloria, otros por ser parte de la fiesta y algunos por sentir la adrenalina, pero todos lo harán por una causa común: ayudar a la Asociación Arca de Esperanzas. Parte de los fondos recaudados serán para esta entidad que atiende a personas con lesiones cerebrales "Es uno de los mejores eventos del país, donde se reúne toda la comunidad ciclística. Ya tiene una historia. Es un buena oportunidad para cerrar el año de una manera bonita. Es una carrera que cuenta con varias medidas de seguridad y donde hay un nivel muy alto. Nada más queda invitar a toda la nación", lanza para cerrar Castellón, uno de los abanderados del club La Roja.