"Ganar suele doler, pero todo valió la pena": Luis Solís celebra su triunfo en la Vuelta Infantil

Luis Solís, campeón en la categoría de 9-10 años, quien al llegar a la meta se lanzó a los brazos de su padre, llorando de la emoción de haber ganado, conmovió a todos por su emoción

  • 19 de octubre de 2025 a las 13:06
Entre lágrimas, emoción y aplausos, el pequeño Luis Solís levantó su bicicleta al culminar su última vuelta en la Vuelta Ciclística Infantil de EL HERALDO 2025.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Su victoria en la categoría de 9 a 10 años fue fruto del esfuerzo, la perseverancia y la fe.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
"Para ganar se suele doler. Pensé que no iba a lograrlo, me estaba asfixiando, pero todo valió la pena. Este triunfo es para mi hermana por su cumpleaños y para mi familia", expresó a EL HERALDO conmovido tras completar las 12 vueltas del recorrido.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Durante la competencia, Solís mostró una energía imparable.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
“Salí con furia porque creí que iba a perder. Pero Dios me dio la fuerza y esto quedará grabado en mi vida”, dijo entre lágrimas mientras abrazaba a sus familiares.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
La Vuelta Infantil de EL HERALDO es una actividad que, desde hace 11 años y con el apoyo de sus patrocinadores, promueve el deporte y la unión familiar.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
En esta primera fase del evento, decenas de niños compiten en distintas categorías demostrando su pasión por el ciclismo y el deporte.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Además de promover la recreación y el espíritu deportivo, el proyecto tiene un fin solidario: los fondos recaudados por inscripciones y patrocinadores son donados a instituciones que realizan labores sociales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El triunfo de Luis Solís simboliza la esencia de la Vuelta Infantil: disciplina, esfuerzo y alegría compartida en familia.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado tras cruzar la meta, Luis Solís apenas pudo expresar lo que sentía luego de coronarse como uno de los ganadores de la Vuelta Infantil de EL HERALDO. "No sé qué decir, pero va a ser un momento histórico en mi vida, va a quedar grabado", afirmó.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
