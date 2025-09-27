Karen Amaya busca repetir la victoria en la decimotercera Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La ciclista hondureña, Karen Amaya, vigente campeona de la Vuelta Ciclística EL HERALDO en la categoría femenina, se prepara para un nuevo desafío con la mirada puesta en revalidar su título. “Nos sumamos otra vez a lo que es la Vuelta EL HERALDO, una carrera muy competitiva. Me siento motivada y tenemos una ardua tarea este año, que es defender ese título”, expresó con entusiasmo la pedalista, consciente de que sus rivales buscarán destronarla a toda costa. En esta edición, el circuito presenta un cambio importante: las mujeres deberán completar más vueltas que en ediciones anteriores. “Esas cuatro vueltas van a estar duras, el anillo periférico es una competencia que es muy dura”, destacó, dejando claro que el reto será físico y mental.

Férrea pelea por el trono

La ciclista sabe que el nivel de las competidoras catrachas está en alza: “Las hondureñas andan muy fuertes; todas mis compañeras andan bien, entonces yo tengo que dar el todo del todo”. Con más de 12 años de trayectoria, Amaya llega a esta competencia tras un intenso calendario que incluyó su participación en la vuelta a Honduras, donde fue la única mujer en competir; próximamente participará en una vuelta femenina en Costa Rica y en los Juegos Centroamericanos en Guatemala. “Ha estado muy movida la actividad este año y aquí estaré para la Vuelta EL HERALDO”, compartió, reflejando su incansable preparación.

La campeona no olvida invitar a más ciclistas a sumarse a la experiencia. "El ciclismo es un deporte muy bonito, exigente y uno conoce muchos lugares, hace bonitas amistades. Los invito a que se inscriban a esta edición y más que es para una buena causa", expresó, recordando el carácter social de la Vuelta El Heraldo, que en este 2025 destinará sus fondos para la Asociación Arca de Esperanzas. Karen sabe que defender el título no será sencillo, pero confía en su fortaleza y en el poder de la cabeza para superar cada kilómetro del trayecto. "Muchas cosas pueden suceder, pero todo está en la mente, esperamos este año también dar lo mejor de mí y que gane la mejor", concluyó con firmeza, dejando en claro que su objetivo es volver a escribir su nombre en lo más alto del podio. La mayor fiesta del ciclismo nacional está cada vez más cerca.

