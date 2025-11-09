“Es fundamental resaltar la razón de la Vuelta”: Patricia Wilson de Aguazul

Tegucigalpa, Honduras.- Brazo inseparable de la Vuelta Ciclística, Aguazul ya tiene preparada toda la hidratación para refrescar a los cientos de ciclistas que desafiarán y engalanarán el anillo periférico el domingo 16 de noviembre. Desde el surgimiento de la competencia ya hace más de una década (2012), esta empresa ha dicho presente y en esta decimocuarta edición no es la excepción. Patricia Wilson, gerente de Mercadeo de la entidad, mostró su satisfacción por participar en el evento ciclístico más masivo del país.

¿Cómo están los ánimos para esta decimocuarta Vuelta Ciclística? En Aguazul estamos muy contentos y siempre con el entusiasmo que nos caracteriza para brindar toda la hidratación a cada uno de los participantes y así poder llegar a la final. ¿Ya cuántas ediciones con este proyecto y cómo han sido esas experiencias? Aguazul ha estado presente en cada edición de la Vuelta Ciclística desde su inicio hasta la décimo tercera edición, lo que equivale a 13 años consecutivos repletos de alegría, entusiasmo, experiencias agradables que nos deja cada una de las ediciones. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de la Vuelta? Uno de los mejores recuerdos es ver cómo se inició y cómo ha ido creciendo la comunidad ciclística cada año, pero más agradable es apreciar y confirmar cómo se ha contribuido para el crecimiento de la misma en cada una de las ediciones de la Vuelta Ciclística. ¿Qué significa para Aguazul apoyar el deporte? Es fundamental resaltar el propósito y la razón de la Vuelta Ciclística, que es respaldar a las instituciones sin fines de lucro que contribuyen al bienestar de la comunidad y apoyar al deportista hondureño; es precisamente por esta razón que Aguazul ha estado presente en cada una de las ediciones realizadas hasta la fecha.