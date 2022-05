Mbappé se queda por el “proyecto deportivo” y el PSG feliz por conservar al “mejor del mundo”

PARÍS, FRANCIA.- “Piedra angular” del futuro París SG, el delantero francés Kylian Mbappé explicó este lunes que prolongó su relación hasta 2025 con el club de la Ligue 1 por el proyecto “deportivo” del club, prometiendo no inmiscuirse en las decisiones de su directiva, que ve en él “al mejor jugador del mundo”, según su presidente, Nasser Al-Khelaifi.

Tras la ampliación el sábado de la relación de Mbappé con el club, el PSG quiso clarificar las cosas este lunes en un anfiteatro lleno en el Parque de los Príncipes, con cientos de periodistas de todo el mundo, en el epílogo de este largo culebrón.

“Esta decisión es una señal muy fuerte, conservamos al mejor jugador del mundo”, celebró el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, al inicio de esta esperada rueda de prensa, dos días después del anuncio de la prolongación del jugador.



“Hoy es un gran día para el París SG, para nuestros aficionados en Francia y en el mundo entero: Kylian sigue en el PSG las tres próximas temporadas, es importante para nosotros y para la Ligue 1”.

Muy sonriente, acompañado de su familia y de su entorno (su padre Wilfried Mbappé, su madre Fayza Lamari, su hermano Ethan, su abogada Delphine Verheyden), Mbappé pudo saborear el fin de este período de incertidumbre. “Una decisión difícil”, reconoció, asegurando haber “siempre querido refugiarme en mi fútbol”.

Tras esta rueda de prensa, Mbappé acudió a la explanada del Parque de los Príncipes para estar con los aficionados y saludar a su público, antes de hablar como invitado en el informativo televisado de las 20h00 (18h00 GMT) del canal TF1.



El jugador de Bondy, en la periferia parisina, decidió quedarse en la capital francesa, más que irse al Real Madrid, que le cortejaba desde hace meses. Pero esta decisión llegó por motivos puramente deportivos, para “llevar a Francia hacia la cumbre”, y no por razones financieras.

“El proyecto (del PSG) ha cambiado. El club tiene ganas de cambiar muchas cosas en el plano deportivo, y eso da ganas verdaderamente de continuar, ya que pienso que mi historia aquí no ha terminado”, afirmó.

“No iré más allá de mi función”

Por otra parte, quiso “dar las gracias” a los aficionados del Real Madrid.

“Me han aceptado siempre como uno de los suyos, hay que ser agradecido. Espero que comprenderán que he elegido quedarme en mi país. Soy francés, y como francés tengo ganas de continuar un poco, llevar a Francia hacia la cumbre, y dar títulos a este campeonato y a este club”, explicó.

De paso, Mbappé reconoció ante varios medios, entre ellos la AFP, haber hablado con Emmanuel Macron sobre su futuro, apreciando los “buenos consejos” del presidente francés, que quería “que me quede”.

Mbappé eligió no aceptar la oferta del Real Madrid, a riesgo de poner en su contra a una buena parte de los aficionados del club español, para ser “la piedra angular del proyecto”, una fórmula ya empleada por Al-Khelaifi.

El campeón del mundo de 2018 (23 años) había dicho que quería garantías deportivas para seguir, que ha visiblemente obtenido, y como primer detalle el cese del director deportivo Leonardo en la madrugada del sábado al domingo, poco después de la oficialización de la prolongación de “Kyky”.

En cambio, Mbappé rechazó las informaciones que hablan de que tendrá un papel decisorio en los aspectos deportivos del club, donde ni siquiera será capitán, unos galones propiedad por ahora del brasileño Marquinhos.

“Sigo siendo un jugador de fútbol, dentro de un colectivo. No iré más allá de esta función, ni iré más allá de mi función de jugador”, dijo Mbappé.

“Kylian quiere ganar”

Y su presidente Nasser confirmó esas palabras: “Lo que quiere Kylian es ganar”, señaló.

“Es un jugador importante, el mejor jugador del mundo, pero nosotros, como club, decidimos lo que queremos hacer”, aseguró. “El proyecto deportivo es importante para todos los jugadores. Kylian nunca ha pedido nada, quiere ganar, como nosotros, y eso es bueno”.

Nunca una rueda de prensa había suscitado tanta curiosidad desde la llegada espectacular de Lionel Messi, presentado en París en el verano de 2021. Salvo que en la época, el PSG disponía de un director deportivo en el puesto y un entrenador ya proyectado hacia los próximos desafíos deportivos.

Nasser Al-Khelaifi no dio esta vez indicios sobre las próximas decisiones a venir sobre el proyecto parisino: ¿el entrenador Mauricio Pochettino, con contrato hasta 2023, pero al que se da como saliente, será sustituido? ¿Quién sucederá a Leonardo, cuando el nombre del portugués Luis Campos ha sido evocado?



“No sé quién es Jorge Campos, esta rueda de prensa es sobre Kylian”, respondió con habilidad el presidente del PSG para escapar a la respuesta, cuando un periodista confundió el nombre del director deportivo portugués con el del exportero mexicano.

Queda por saber quién será el próximo entrenador entre la lista lanzada por la prensa (Zidane, Motta, Martínez, Conte, Galtier) y cómo será formada la plantilla, con la cuestión de la posible marcha de jugadores con un salario alto, que no ha ido en paralelo con su rendimiento (Draxler, Kurzawa, Icardi, Herrera, Rico...).

Pero por ahora, la primera piedra del proyecto PSG se llama Mbappé.