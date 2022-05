“No he dicho no al Real Madrid, he dicho sí a Francia”, asegura Mbappé

PARÍS, FRANCIA.- Al renovar con el PSG pese a la oferta del Real Madrid, Kylian Mbappé ha “dicho sí a Francia y a un nuevo proyecto”, aseguró la estrella en una entrevista con varios medios, entre ellos AFP, convencido de poder ganar el Balón de Oro en París.

ENTREVISTA:

¿Hasta qué punto quiere tener influencia sobre los fichajes o en el organigrama del club?

“Hay que saber confiar en la gente. Es empezar con mal pie en un proyecto cuando tienes a tu jugador faro que viene a poner presión sobre el director deportivo para los fichajes, etc. Cada uno tiene su sitio. No voy a influir en nada en ningún fichaje o venta. No soy bueno para eso. Soy bueno en el terreno de juego, es en lo que quiero concentrarme porque hay mucho trabajo”.



¿Ha hablado tras su decisión con Karim Benzema, su compañero de la selección, que quería que se reuniera con él en el Real Madrid?

“No hemos hablado. No quería exagerar. No he querido forzar la cosa. Cuando nos veamos, claro que hablaremos. Me preguntará por qué y le explicaré. Es un compañero, sé que quería que fuera”.

¿Y qué pensó de su publicación en Instagram (con el logo del Real Madrid, NDLR)?

“Todos los jugadores del Real Madrid la publicaron... No sólo él. No hace falta ser universitario para saber que viene de un poco más arriba (sonrisa)”.

¿Ha recibido garantías sobre la continuación del técnico Mauricio Pochettino?

“La única garantía que tengo es que tiene contrato hasta 2023. Por ahora, debería seguir como entrenador. Tengo una gran relación con él. Es el club el que decidirá”.

¿Cómo se tomó las críticas del Real Madrid?

“No tenía ningún acuerdo con nadie. Siempre he funcionado así. Es hablar con un club, perfilar un contrato para el caso de que llegara y después elijo. Ya me ha pasado firmar en los últimos días de mercado, elegir y después perfilar el contrato, y vas a remolque porque el tiempo apremia (cuando firmó por el PSG en 2017, NDLR). Puedo entender la decepción. Les agradezco que hayan querido aceptarme como uno de los suyos. No he dicho no al Real Madrid, he dicho sí a Francia y a un nuevo proyecto del PSG. Me han llamado la patria y la capital.. Era un poco pronto para marcharme así, gratis, incluso aunque me hubiera ido por la puerta grande por mi rendimiento. Un jugador lo es dentro y fuera del terreno de juego”.



¿Se siente como un embajador de la Ligue 1 y de Francia?

“¿Embajador? ¡Si soy un embajador tienen que pagarme! (Risas) Está claro que nuestro campeonato y nuestro fútbol han sido demasiado desprestigiados como para que sus jugadores faro no lo defiendan. Hoy, cuando miramos a nuestra selección, los jugadores que juegan en los grandes clubes, no tenemos de qué avergonzarnos. No tenemos que creernos mejor de lo que somos, pero Francia tiene una plaza importante en el fútbol. Es importante recordarlo siempre y estar orgullosos. Créanme, en otros países, la gente está orgullosa, no van a felicitar a Francia porque están orgullosos de su país. Estaría bien que en Francia también estemos orgullosos”.

¿Se puede ser Balón de Oro más fácilmente en París que en Madrid?

“En Madrid, hay una historia. No se puede comparar Madrid y París. El Real Madrid es un club mucho más antiguo que el PSG, que es un club joven. Las reglas del Balón de Oro han cambiado. Da un poco igual tu club ahora, no es como antes que dependías mucho de tu equipo, de tu campeonato, de tu club. Hoy en día, el Balón de Oro es simplemente el mejor jugador del mundo, que te entra por los ojos. No importa donde juegues, si eres el mejor serás Balón de Oro”.

¿Ha previsto en su nuevo contrato una puerta de salida para dentro de dos años, sobre todo pensando en lo ocurrido el verano pasado?

“Claro que lo pensamos. Hay parámetros, antecedentes a tener en cuenta. No se podía hacer un contrato demasiado corto, sería reírse de todo el mundo. Así como está, está bien. No es muy largo, no es muy corto, tienes tiempo de comprometerte. Después, dentro de tres años, no sé lo que puede pasar, pero por ahora estoy comprometido con este nuevo proyecto, con una nueva era, y creo que he hecho la buena elección”.



