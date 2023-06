“Sabemos que la afición no confía en nosotros y que nosotros mismos les hemos dado armas”afirma Marcelo Santos

El partido ante México nos afectó en lo anímico, somos conscientes que perdimos de una manera fea, entramos dormidos porque nos anotan en el primer minuto, son situaciones que no deben pasar, debemos estar más concentrados, no se debía perder así, estamos tocados. Tenemos que ser maduros en ese aspecto, darle vuelta a la página porque se vienen dos partidos que necesitamos ganar para avanzar a la siguiente fase. Hay que mejorar lo poco que hicimos el partido pasado, no hay que lamentarse porque tenemos una revancha a la vuelta de la esquina.

¿Los jugadores entienden la idea de Diego? Porque ante México recibieron goles empezando el primer y segundo tiempo, y parece que no es así...

Eso no tiene nada que ver con lo táctico, te pueden dar la mejor táctica del mundo, pero si te anotan al primer minuto ya es desconcentración. Son lagunas mentales que aveces el jugador pasa con los resultados que adquiere.

Marcelo, en la eliminatoria que Motagua le ganó a Pachuca fuiste figura jugando como central. ¿Te sentís más cómodo en esa posición que como lateral?

En el equipo me tocó jugar bastante juegos como central, en la Selección he jugado los dos como lateral, pero eso ya es decisión del técnico dónde colocar a cada jugador. Si a mi me toca jugar de central o lateral, siempre diré que sí ya que a mi siempre me gusta jugar.

La afición dice que esta Selección es una generación fallida...

Ellos están en su derecho de opinar. Es cierto, venimos mal, pero está en nosotros levantar esto, no vendrán los jugadores de otras épocas a resolverlo. Ellos se expresan así por los resultados negativos, si ganáramos dirían que sí sudamos la camiseta. Cuando vengan los buenos resultados, te acordarás de mi que no volverán a a decir eso. Uno debe ser maduro en esta situación difícil.

¿Qué decirle a la afición en Estados Unidos que no quiere ir al estadio para apoyarlos?

Es entendible, así como nosotros nos sentimos apenados por los malos resultados, ellos también. En el fútbol la mayoría de aficionados solo le gusta estar en las buenas, no en las malas. Son pocos los que están en las buenas y en las malas. Yo les digo que sigan creyendo, porque se trata de la selección de tu país. De nuestra parte tratemos de mejorar y darle vuelta la página para avanzar a la siguiente fase para que vuelvan a confiar en nosotros.