Osman Chávez y su dardo tras el ridículo de Honduras ante México: “Gracias por estar hundiendo el fútbol hondureño”

Chávez también hizo una petición al DT argentino, al que lo señaló de orgulloso por la no convocatoria de Luis Palma a la Bicolor en la Copa Oro 2023.

“Si los técnicos Reynaldo Rueda y Luis Suárez hubieran sido resentidos y no conciliadores, Honduras no clasifica a un segundo y tercer campeonato Mundial. Luis Palma hoy por hoy es uno de nuestros mejores jugadores en el extranjero y no fue convocado. Diego, ponga primero los intereses de Honduras antes que sus problemas personales. Al final quien pierde es la Federación y Honduras. Así no Diego, así no. Luis palma nos ilusiona a todos los hondureños”, redactó el exjugador del Platense y Motagua de la Liga Nacional.