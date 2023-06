“No tenemos tiempo para lamentarnos”: Diego Vázquez tras caer contra México en Copa Oro

Vuelvo a repetir, la evolución es paulatina, nosotros no hacemos magia, a partir de ahí tenemos que seguir creciendo, hoy no hicimos un buen partido, lo acepto, pero hemos hecho otros mejores.

¿Es limitado el futbolista hondureño? Lo dije al principio, es un tema de fondo, se refleja también en nuestros equipo de Liga, cuando competimos con México quizás algún partido esporádico les podés competir, pero de 10 partidos el porcentaje es mínimo de que podemos ganar, esa es la realidad, a partir de ahí hay que comenzar a crecer con lo que venimos hablando desde hace 10 años, con canchas, con las ligas menores, pero esto no es de un día para otro, no es magia, es un proceso largo.

De los federativos y de la Comisión de Selecciones hemos recibido el apoyo, en eso no tengo ninguna queja, sabemos que los técnicos vivimos de los resultados, en eso hemos estado muy tranquilos independientemente de alguna declaración o no, estamos muy tranquilos y hemos recibido el apoyo.

No me refería al tema interno ni de grupo. Me refería a la estructura y a todos los años que venimos de desarmar como lo decían tus compañeros, para nada me refería al tema grupal ni individual, es una tema que viene de fondo, venimos de ser últimos en la eliminatoria, de no clasificar en dos mundiales, es el reflejo que hay hoy. A partir de ahí hay que entrar en realismo.