Barcelona renueva a jugador importante en la plantilla para Hansi Flick

Barcelona, España.- Eric Garcia (Martorell, Barcelona, 2001) ha renovado su contrato con el FC Barcelona por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031, según ha anunciado este viernes la entidad azulgrana. La firma se llevará a cabo el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 13:30h y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Eric Garcia, un producto de La Masia, tenía diferentes ofertas para abandonar el club azulgrana, una de ellas procedente del PSG entrenado por Luis Enrique, pero ha decidido aceptar la renovación. Y es que se trata del jugador más utilizado por Hansi Flick en este inicio de curso. El jugador catalán ha aprovechado cada una de las oportunidades que el técnico le da. Cuando Jules Kounde flaqueó en el carril derecho, Eric ahí estaba; cuando Araujo o Christensen no contaban con la confianza de Flick; el de Martorell se puso de pareja de Pau Cubarsí. Si Frenkie de Jong, o Pedri, estaban lesionados; Eric García jugaba, y muy bien, en el mediocentro. Incluso ha llegado a ser alineado un partido (Real Sociedad) como lateral izquierdo. Así que Eric García suma 1.510 minutos, 1.145 en LaLiga y 365 en la Liga de Campeones, para un total de 20 partidos, en los que ha jugado once veces como central, cinco como lateral diestro, tres como pivote y uno como carrilero por la izquierda.