Luis Palma, el legionario que pasó de vender verduras y chapear a brillar en Europa

Era tanto el amor por ese deporte que su madre María Luisa recibía múltiples llamadas de los profesores del colegio Betel poniéndole quejas que el mayor de sus hijos no entraba a clases por estar con un balón y así fue en la gran mayoría de los años.

Ahora que las personas lo ven en la televisión y en los estadios lo reconocen y dicen “y ese no era aquel niño que vendía verduras con Palma”, “miren a ese muchacho todo lo que ha logrado”.

Las travesuras estaban a la orden del día con el ahora jugador del Aris de Grecia , en una época Luis vendía frutas y verduras con su papá, pero cuando don Enrique no podía ir enviaba a ‘Dani Boy’, un gran amigo de la familia que falleció hace dos años, para que se fueran con su hijo a vender el producto por las comunidades Corozal y Sambo Creek y un día de esos ambos muchachos se gastaron todo el dinero de la venta y no llevaron un solo lempira a casa y le preguntaron ¿aja, y el pisto? “No mamá teníamos hambre y nos gastamos todo”, respondió aquel niño.

A sus padres se les inflaba el pecho de orgullo y se le cristalizaban los ojos de emoción, mientras se referían a ‘Luisito’, como lo llaman ellos. Un momento que no olvidan fue el día que viajó con su padre Enrique Arturo Palma a la zona sur del país y en una potra de esas que se arman en las tardes normalmente en los pueblos el pequeño deslumbró a los habitantes con solo 10 años.

“Él trabajaba por sus tacos. Siempre nos decía yo voy ir a trabajar con vos para que me compres mis tacos, eso sí, que en aquellos tiempos los tacos no eran de marca, pero lo que se le podía comprar se le compraba porque eso lo volvía loco”, confesó su padre.

“La gente que le gusta el fútbol aquí en La Ceiba lo reconocen todos. Yo me siento alegre porque la gente lo aprecia bastantes y me aprecian a mí, la gente me admira porque yo era quien lo llevaba a jugar a todos lados”, cuenta Enrique Arturo.