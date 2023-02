Francisco el “Chelito” Martínez se confiesa: “Se me rodaron las lágrimas, pero era de emoción”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Francisco Martínez estaba en su apartamento, una mañana de martes de la semana pasada cuando su teléfono sonó; por medio de un dirigente de Marathón, se le comunicó que había sido seleccionado por Diario DIEZ como ganador del premio “A la Superación”.

"El Chelito", no pudo contener las lágrimas y confesó que, al estar solo en su apartamento, las lágrimas lo invadieron y comenzó a llorar: "era la primera vez que alguien me daba un premio y por mi mente pasaron muchos recuerdos de lo que he vivido", contó el futbolista. Hace un año, Francisco era jornalero, combinaba el fútbol amateur jugando los fines de semana, sin entrenamiento, únicamente haciendo potras por la tarde tras salir de cortar piña, y hoy, un año después, su vida ha dado un vuelco.

Su historia de superación es digna de una película. Francisco ha escrito una linda historia, transformando su vida del amateurismo al profesionalismo en 10 meses. “A veces no me lo creo, pero Dios es quien hace todo”, dice el Chelito con una sonrisa en su rostro mientras sostiene en sus manos el trofeo que DIEZ le entregó como lo hace año con año resaltando a esas personas que merecen más que un homenaje; pues Francisco Martínez se ha convertido en un ejemplo y en Marathón es venerado por sus aficionados. Su meta más próxima es convertirse en seleccionado nacional y explica que está pronto para conseguirlo. “Yo no tengo límites”, comenta.

Hace un año estaba en su pueblo, (Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, trabajando en las piñas; ahora como profesional, vistiendo la camisa de un grande como Marathón.

ENTREVISTA

¿Qué siente que se le reconozca? Siento la piel como de gallina porque son cosas increíbles que Dios le tiene preparadas a uno. Solo es de creérselas, no más que otros, sino que sí se pueden lograr las cosas a base de trabajo. Estoy muy contento. Antes de que me llamaran, se me rodaron las lágrimas allá en mi apartamento, pero era de emoción por las cosas que estoy viviendo. Retrocediendo el tiempo, cómo le ha cambiado la vida el fútbol, ¿cómo siente esta transformación de pasar de ser amateur a ser profesional? Soy un profesional más con todos los compañeros que comparto. No ha cambiado mucho porque siempre regreso a mi tierra, me hace mucha falta, pero hay que ser profesional en esto. Yo cambié de lugar, pero siempre he querido ser un profesional y ahora lo estoy logrando con la ayuda de Dios.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido para lograr este cambio? Cuando llegué fue muy difícil aclimatarse, llegar a conocer compañeros nuevos fue muy difícil para mí, pero Dios me trajo para este lugar y sabía las cosas que me tenía preparado. ¿Extraña a su pueblo Santa Elena?

Sí lo extraño, pero cada cosa que se quiere conseguir necesita sacrificio, tal vez uno no ve a su familia a diario, pero así es el fútbol.

¿Ya marcó dos goles en liga, uno a Potros y otro a Victoria? En el repechaje hice el primero a Potros en el repechaje, me lo dieron a mí porque vi el acta que decía que era mío... el de Victoria fue el segundo, estoy emocionado por lo que estoy logrando.

¿Qué emociones encontró cuando anotó el gol del triunfo ante Victoria? Agradecido con Dios, primeramente, con mi familia y con el profesor Salomón Názar que me ha dado la confianza, y estamos respondiéndole con buen trabajo en la cancha. Ese gol fue muy especial porque mi hija que tiene tres años, se llama Sharon Darley y me dijo que anotaría: “Papito, hoy anotará un gol”, me dijo y se miró allí.

¿Cómo le transformó la vida aquella convocatoria a la Selección Nacional de parte de Diego Vázquez que, por cierto, generó algunos comentarios negativos? Nunca me imaginé que me convocarían a la Selección Nacional, pero Dios pone a las personas indicadas en el camino. Estoy agradecido con Dios por el llamado y con la gente de Marathón, con los directivos que me dieron el apoyo. ¿Considera que hay muchos Francisco Martínez en otras partes del país que no los han descubierto? Sí hay talento en los barrios, colonias, pero no solo es talento, sino sacrificarse en cada entrenamiento. Yo lo disfruto como si fuera el último, porque estar laborando en las piñeras durante ocho horas no era fácil, y aquí solo son dos o tres horas de entrenamiento y hay que trabajar con amor, disfrutar el fútbol. ¿Extraña el olor a piña? Sí las extraño las piñas, pero fuera de aquí la vida es más difícil.

¿Qué piensa ahora que al salir de aquí va a su casa a descansar y antes, al salir de cultivar piñas, tenía que pensar que al siguiente día volvería a sacarle filo al machete para volver a la misma rutina? Física y económicamente nos ha cambiado mucho la vida. Sabemos que la vida en el campo es linda, pero es dura, y aquí, como le dije, en dos tres horas de trabajo al día, me gusta exigirme en las prácticas porque es poco tiempo y el resultado se ve en la cancha. ¿Me imagino que en el aspecto físico lo siente, porque ahora hace gimnasio, tiene buena alimentación y antes no tenía dieta? Cuesta adaptarse a eso, aquí ya es profesional y exigente en un club grande como Marathón, aquí gracias a Dios me he ganado a la afición, pero las cosas se logran a base de trabajo y se consigue el éxito. ¿Sabemos que vive solo, a veces no extraña a su familia; no se le ha salido alguna lágrima y se quiere regresar a su pueblo? Han sido días muy difíciles. Cuando recién vine rodé lágrimas, aún se ruedan lágrimas de felicidad, pero sé que Dios tiene cosas grandes aún más. Estoy agradecido porque he logrado este trofeo a nivel personal, pero falta a nivel de equipo ganar un título.

¿Cómo recibe las muestras de cariño de la afición que habla con usted, lo ovacionan en el estadio, lo pide cuando está en la banca; es un sueño o lo ve como realidad? A veces cuando estoy dentro de la cancha siento que no creo que lo estoy viviendo porque es algo muy maravilloso en poco tiempo, créame que yo me siento muy contento que la afición esté coreando mi nombre. Me siento emocionado, se siente la confianza de la afición y a uno lo que le queda es entregarse en la cancha porque es lo quiere el aficionado. ¿Marathón le dio una buena noticia, lo renovó por dos años; se lo esperaba esto? Lo esperaba, tal vez no ahorita sino al final de temporada, pero bueno...

¿Qué le dijeron los directivos? Se sentaron a hablar conmigo y me preguntaron que si quería seguir en el equipo, yo muy contento les dije que sí porque fueron los que me abrieron las puertas de bendición, son dos años más de trabajo para poderle dar el bienestar a mi familia y lo tomo con mucha responsabilidad. ¿Siente tranquilidad, me imagino, de saber que son dos años más de trabajo profesional? Sí, mucha tranquilidad, voy a tener más estabilidad en el club y nos vamos a entregar como siempre y darle el título que busca su afición. Al escucharlo lo siento como una persona que no se rinde ante nada. Claro, dice la palabra de Dios: Esfuérzate y sé valiente, y eso es lo que hacemos. Si bien Dios sacó a Moisés a la tierra prometida y lo llevó a un desierto, entonces, a base de eso de la biblia, trabajamos para que Dios nos siga bendiciendo. ¿Este es el primer trofeo que usted recibe, cierto, qué hará con él? Sí, disfrutarlo con mi familia, va para un lugar especial, no me imaginé ganarlo y mire, las sorpresas que tiene el fútbol. Me siento muy contento aquí, me siento bien. Ahora es conocido, se considera famoso. No, bueno, este es un cambio muy radical. Estoy muy contento, primero Dios espero sea el comienzo de muchos triunfos que podamos recibir a nivel profesional y de equipo.

¿Cuáles son sus próximos retos? Trabajar muy duro y porque no volver a tener un llamado a la Selección Nacional, por qué no pensar en salir al extranjero. Se ha visto la mano de Dios en mi vida y para él no hay nada imposible. Solo es de tener sueño y esos se hacen realidad. Diego Vázquez no descarta llamarlo a la Bicolor. ¿Se imagina jugar la Nations League o la Copa Oro? Vamos a trabajar para eso, en silencio, tranquilamente. Si nos llaman será una bendición y si no, vamos a seguir trabajando, creo que ellos son los que eligen a quién llamar, es respetable eso. ¿Me imagino que su familia en su pueblo está contenta con su éxitos Está muy contenta. ¿Se siente ídolo en Santa Elena? No a ese nivel, yo solo trato de hacer las cosas bien para que nuestra comunidad se sienta orgullosa de tener un representante en la Liga Nacional. ¿Si anotar un gol en Liga Nacional es bonito, se imagina hacerlo con la camisa de la Selección Nacional a estadio lleno? Sería algo increíble, sin palabras, pero a base de trabajos todo se puede lograr.