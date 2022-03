Liga Nacional: ¿Por qué se determinó agregar cinco minutos extra al final de cada tiempo?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional de Honduras está adoptando nuevas medidas en los partidos de fútbol, en función al tiempo que pierden los jugadores, por lo que la Comisión de Arbitraje determinó agregar, al menos, cinco minutos extras al final de cada tiempo.



Sin embargo, esta medida no se ha socializado lo suficiente, por lo que varios sectores no la consideran innecesaria o inservible.



Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión de Árbitros de Honduras, explicó “hacen una evaluación del trabajo de los jueces en todos sus aspectos y había un punto donde los árbitros estaban flaqueando y era que no agregaban realmente el tiempo que se perdía un partido. Cuando analizábamos, en algunos partidos se perdían siete minutos y solo se agregaban tres”.

“El departamento determinó dar una directriz que, si un árbitro va a agregar tiempo, lo mínimo que debe agregar son cinco, nada más... no los estamos obligando a que agreguen, pero si ellos consideran que en un primer tiempo o segundo no se ha perdido tiempo, simplemente no lo hace”, detalló sobre la nueva medida.



Asimismo, aclaró que “no es obligación, pero hay partidos en que un árbitro puede salir con tres minutos, pero la Federación paga un asesor que los evalúa y nos va a justificar el porqué de ellos”.

Esta medida ya está vigente desde hace unas jornadas en la Liga Nacional de esta nación.



