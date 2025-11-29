Julián Martínez vuelve a las canchas con el Alverca FC tras superar lesión

Portugal.- El Alverca recibió una de las mejores noticias de la temporada: el regreso de Julián Martínez, quien volvió a los terrenos de juego tras superar una compleja lesión que lo mantuvo fuera por más de dos meses. El hondureño había sufrido un desgarro complejo del menisco externo en su rodilla derecha, una dolencia que requirió intervención quirúrgica y un proceso de recuperación exhaustivo desde finales de septiembre de 2025.

Martínez, pieza clave en el esquema del equipo portugués, trabajó incansablemente durante su rehabilitación para volver al máximo nivel.

Su evolución fue positiva y, tras varias semanas de trabajo individualizado y progresivo, finalmente recibió el alta médica que le permitió unirse nuevamente a la convocatoria para la jornada 12 de la primera división de Portugal. El esperado regreso se dio en el triunfo del Alverca 2-0 sobre Casa Pia, un partido en el que Julián Martínez disputó 30 minutos mostrando solidez, movilidad y confianza, señales alentadoras para el cuerpo técnico. Su ingreso ayudó a darle mayor equilibrio al equipo en la zona media y a manejar los tiempos del juego en la recta final del encuentro.

Este resultado no solo significó tres puntos importantes, sino que impulsó al Alverca hasta la novena posición, un salto clave para seguir soñando con acercarse a los puestos europeos.