Julián Martínez es presentado por el FC Alverca de Portugal ¿cuándo debuta?

Alverca, Portugal.- El joven defensor de 21 años, Julián Martínez, ya porta sus nuevos colores del FC Alverca tras haber dejado el Olimpia y el su nuevo club lo presentó con un bonito video. "El defensa de 21 años, originario de Honduras, llega procedente del CD Olimpia, club que lo formó y una de las principales instituciones deportivas del país. Julián Martínez destaca por su velocidad y habilidad técnica al momento de pasar el balón, así como su versatilidad en el mediocampo defensivo. En su joven carrera, ya ha ganado cuatro títulos de la Primera División de Honduras", dice el comunicado.

Julián va a jugar en el equipo donde Vinicius Junior, futbolista del Real Madrid es dueño del 80% de las acciones. De igual forma, el defensor dejó su primer mensaje al club: "Sé que este es el paso ideal en mi carrera. El FC Alverca está entrando en una era histórica. Es un honor representar este símbolo".

El ahora ex jugador de Olimpia portará la camisa número 3, dejando atrás el 16 que usó en Olimpia donde ganó cuatro títulos. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pasó de ser uno de los más destacados en la Copa Oro 2025 y ahora cumple uno de sus sueños, ser legionario catracho. El debut de Julián Martínez se puede dar el próximo domingo a las 11:00 de la mañana cuando Alverca FC enfrente a Sporting Braga, uno de los más grandes de Portugal.