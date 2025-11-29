Presionan a gobernador para que intervenga en partido entre Tigres y Xolos

Medios de comunicación en la región norteña solicitan la intervención del gobierno para inhabilitar a estrella de Xolos.
Xolos y Tigres jugaron el partido de ida en los cuartos de final de liguilla en la Liga MX.
En Tijuana, el conjunto canino ganó contundentemente con goleada 3-0.
La joya mexicana de apenas 17 años, Gilberto Mora, fue figura en el encuentro y la reacción desde la ciudad rival es insólita.
El joven mexicano anotó el tercer gol para los Xolos y así llegar con ventaja a amplia para el partido de vuelta en Nuevo León.
La polémica empezó por un medio local que intenta evitar a toda costa la presencia de Gilberto Mora en partido de vuelta.
Hoy se juega la revancha en 'El Volcán', casa de los Felinos.
Tigres tiene un escenario difícil para clasificar a semifinales y buscan toda la ayuda posible para lograr la remontada.
Desde el medio solicitaron la intervención gubernamental del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el funcionario habría respondido.
García ha demostrado ser aficionado del equipo universitario, lo que genera más polémica en el país mexicano
Exigen que Gilberto Mora no dispute el partido de vuelta en 'El Volcán' por restricciones laborales para menores y aseguran que el gobernador revisará el caso con base a la ley.
La Ley Federal del Trabajo establece que ningún menor de edad puede laborar después de las 10:00 p.m., argumento usado para buscar la exclusión de Gilberto Mora en el partido nocturno.
El duelo de vuelta entre Tigres y Tijuana está programado para este sábado 29 de noviembre a las 9:10 pm (Honduras). Se anticipa que Gilberto Mora formará parte del once inicial en este crucial partido de cuartos de final.