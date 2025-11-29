David Ruiz y la difícil situación que vive con el Inter Miami de la MLS

San Pedro Sula, Honduras.- El 2025 ha sido un año de muchas complicaciones para el mediocampista hondureño David Ruiz debido a las lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas.

Tanto en el Inter Miami como en la Selección de Honduras, el volante de 21 años la ha pasado mal y muchos juegos importantes los ha visto desde las gradas.

Hoy no estará ante New York City por el título de la Conferencia del Este de la MLS, además se perdió los últimos cuatro partidos con Honduras en la ronda final de la eliminatoria.

No juega desde el pasado 10 de septiembre cuando se lesionó en el partido contra Nicaragua por la eliminatoria en el estadio Nacional Chelato Uclés donde apenas vio acción en 26 minutos.

En la temporada 2025 de la MLS registra un total de 9 juegos donde ha participado, pero con apenas un total de 129 minutos de acción en cancha, sin goles.

Desde el pasado 24 de agosto cuando el Inter Miami empató 1-1 ante el DC United fue la última vez que David Ruiz jugó para las Garzas. Sin embargo, renovó hasta el final de la temporada 2028.

Actualidad

El mediocampista David Ruiz ha mejorado en su intensidad con los entrenamientos, además de hacer los trabajos de gimnasio, se reporta en la cancha.

Pero aún no tiene el aval del técnico argentino Javier Mascherano de entrenar junto al primer equipo. Su presencia en este cierre de campaña en la MLS está descartado.

La temporada 2026 de la MLS será el momento cuando regrese David Ruiz a las canchas, pero tendrá una pretemporada entre enero y febrero de mucha ayuda para su recuperación.